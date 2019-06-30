Війна на сході: 31 обстріл за добу, знищено двох окупантів

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 31 раз порушили режим припинення вогню. З них 15 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 18 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- поблизу Гранітного – з мінометі калібру 120 мм;

- тричі біля Опитного – з мінометів калібру 120 мм, протитанкових керованих ракет, гранатометів різних систем;

- неподалік Пісків – з гранатометів різних систем;

- два рази в районі населеного пункту Водяне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

- околиці Авдіївки – зі станкового протитанкового гранатомету;

- двічі неподалік Верхньоторецького – з мінометів калібру 82 мм;

- два рази біля Красногорівки – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

- околиці Талаківки – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

- в районі населеного пункту Новоселівка Друга – з мінометів калібру 120 та 82 мм;

- біля Кам’янки – з міномету калібру 120 мм;

- неподалік Павлополя – з ручного протитанкового гранатомету;

- околиці Широкиного – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

- район населеного пункту Лебединське – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 13 разів:

- двічі поблизу Луганського – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

- чотири рази околиці Майорська – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- п’ять разів неподалік Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

- біля Зайцевого – з мінометів калібру 82 мм;

- район населеного пункту Залізне – з протитанкового ракетного комплексу.

В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, ще один бойову травму. Військові відзначають, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки, 29 червня двох окупантів знищено та одного поранено.

Від початку поточної доби, 30червня, ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог здійснив обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Луганське – з мінометів калібру 120 мм