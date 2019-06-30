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Война на востоке: 31 обстрел за сутки, уничтожены двое оккупантов

Воскресенье, 30 июня 2019, 07:52

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 31 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 15 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- вблизи Гранитного - из минометов калибра 120 мм;
- трижды у Опытного - из минометов калибра 120 мм, противотанковых управляемых ракет, гранатометов различных систем;
- неподалеку Песков - из гранатометов различных систем;
- два раза в районе населенного пункта Водяное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- окрестности Авдеевки - из станкового противотанкового гранатомета;
- дважды неподалеку Верхнеторецкого - из минометов калибра 82 мм;
- два раза у Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- окрестности Талаковки - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- в районе населенного пункта Новоселовка Вторая - из минометов калибра 120 и 82 мм;
- у Каменки - из миномета калибра 120 мм;
- неподалеку Павлополя - из ручного противотанкового гранатомета;
- окрестности Широкиного - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- район населенного пункта Лебединский - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 13 раз:

- дважды вблизи Луганского - из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- четыре раза окраины Майорска - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- пять раз неподалеку Новолуганского - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- у Зайцевого - из минометов калибра 82 мм;
- район населенного пункта Железное - из противотанкового ракетного комплекса.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще один боевую травму. Военные отмечают, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям.

По данным разведки, 29 июня двое  оккупантов были уничтожены и один ранен.

С начала текущих суток, 30 июня, враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Луганское - из минометов калибра 120 мм

Темы: ООСбоевые действия
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