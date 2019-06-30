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У 66 громадах проходять вибори депутатів і голів

Неділя, 30 червня 2019, 09:28

30 червня у 66 територіальних громадах проходять вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних та міських голів.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр, глава Мінрегіонрозвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко. 

Перші вибори відбудуться У 7 міських, 14 селищних та 45 сільських ОТГ: у Вінницькій області – в  5 ОТГ;  у Волинській – в 1 ОТГ; у Житомирській області – у 2 ОТГ, у Запорізькій – в 4 ОТГ; в Івано-Франківській області – в 1 ОТГ;  у Київській області – у 5 ОТГ;  у Кіровоградській - в 1 ОТГ;  у Луганській області – у 8 ОТГ;  у Миколаївській області – у 12 ОТГ; в Одеській – у 4 ОТГ;  у Полтавській – в 1 ОТГ; у Рівненській області – у 3 ОТГ; у Сумській області – у 4 ОТГ; у Харківській області – в 1 ОТГ; у Херсонській області – у 2 ОТГ; у Хмельницькій області – в 1 ОТГ; у Черкаській області – у 3 ОТГ; у Чернівецькій області – у 2 ОТГ,  у Чернігівській області – в 6 ОТГ.

Також 30 червня проходять додаткові вибори депутатів 30 сільських, селищних рад (14 сільських, 16 селищних рад), що приєднуються до ОТГ -  у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях. 

Українська правда
Теми: виборидецентралізація
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