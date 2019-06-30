У 66 громадах проходять вибори депутатів і голів

30 червня у 66 територіальних громадах проходять вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних та міських голів.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр, глава Мінрегіонрозвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

Перші вибори відбудуться У 7 міських, 14 селищних та 45 сільських ОТГ: у Вінницькій області – в 5 ОТГ; у Волинській – в 1 ОТГ; у Житомирській області – у 2 ОТГ, у Запорізькій – в 4 ОТГ; в Івано-Франківській області – в 1 ОТГ; у Київській області – у 5 ОТГ; у Кіровоградській - в 1 ОТГ; у Луганській області – у 8 ОТГ; у Миколаївській області – у 12 ОТГ; в Одеській – у 4 ОТГ; у Полтавській – в 1 ОТГ; у Рівненській області – у 3 ОТГ; у Сумській області – у 4 ОТГ; у Харківській області – в 1 ОТГ; у Херсонській області – у 2 ОТГ; у Хмельницькій області – в 1 ОТГ; у Черкаській області – у 3 ОТГ; у Чернівецькій області – у 2 ОТГ, у Чернігівській області – в 6 ОТГ.

Також 30 червня проходять додаткові вибори депутатів 30 сільських, селищних рад (14 сільських, 16 селищних рад), що приєднуються до ОТГ - у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях.