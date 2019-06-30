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В 66 общинах проходят выборы депутатов и глав

Воскресенье, 30 июня 2019, 09:28

30 июня в 66 территориальных общинах проходят выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых и городских голов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, глава Минрегионразвития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Первые такие выборы состоятся в 7 городских, 14 поселковых и 45 сельских ОТГ: в Винницкой области - в 5 ОТГ; в Волынской - в 1 ОТГ; в Житомирской области - в 2 ОТГ, в Запорожской - в 4 ОТГ; в Ивано-Франковской области - в 1 ОТГ; в Киевской области - в 5 ОТГ; в Кировоградской - в 1 ОТГ; в Луганской области - в 8 ОТГ; в Николаевской области - в 12 ОТГ; в Одесской - в 4 ОТГ; в Полтавской - в 1 ОТГ; в Ровенской области - в 3 ОТГ; в Сумской области - в 4 ОТГ; в Харьковской области - в 1 ОТГ; в Херсонской области - в 2 ОТГ; в Хмельницкой области - в 1 ОТГ; в Черкасской области - в 3 ОТГ; в Черновицкой области - в 2 ОТГ, в Черниговской области - в 6 ОТГ.

Также 30 июня проходят дополнительные выборы депутатов 30 сельских, поселковых советов (14 сельских, 16 поселковых советов), которые присоединяются к ОТГ - в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях.

Украинская правда
Темы: виборыдецентрализация
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