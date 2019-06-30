Трамп потис руку Кім Чен Ину і перетнув межу демілітаризованої зони КНДР

Президент США Дональд Трамп зустрівся з лідером КНДР Кім Чен Ином у демілітаризованій зоні між Південною та Північною Кореєю, і на запрошення Ина перетнув межу, що розділяє дві держави, зробивши 20 кроків разом з ним.

Таким чином Трамп став першим діючим президентом США, який ступив на територію КНДР.

Раніше Північну Корею відвідували колишні президенти США - Джиммі Картер у 1994 та 2010 рр., та Білл Клінтон - у 2009 р. - після того, як залишили свої посади.

Кім Чен Ин крок Трампа через демаркаційну лінію назвав "історичним моментом". У свою чергу Трамп зазначив, що "переступити цю межу було великою честю" і заявив, що запрошує Кіма відвідати Вашингтон.

"Я запрошую його в Білий дім просто зараз", заявив Трамп перед тим, як потиснути руку Ину.

Раніше жоден з північнокорейських лідерів ніколи не відвідував США.

Також Кім Чен Ин заявив, що у нього з президентом США "прекрасні відносини": "Якби не було таких хороших відносин, ми б не змогли зробити цю раптову зустріч можливою", - сказала Кім.

"Сподіваюся, що це (прекрасні відносини - ред.) може стати основою для кращих речей в майбутньому, яких люди не очікують. І це буде дуже таємнича сила, яка дозволить нам подолати багато труднощів, які існували в минулому", - додав лідер КНДР.

Як повідомляє NHK, це перша зустріч Трампа і Кім Чем Ина після саміту в лютому у В'єтнамі і перша зустріч лідерів КНДР і США, що відбулася в демілітаризованій зоні в селі Панмунжом.

Після зустрічі на кордоні Трамп та Ин провели двосторонню зустріч, яка тривала приблизно 50 хвилин - набагато більше, ніж анонсував Трамп, заявивши, що вона триватиме щонайбільше 15 хв., повідомляє CNN.

Як повідомляє CNN, Трамп заявив, що погодився з лідером КНДР "відновити переговори" після того, як ядерні перемовини припинилися на початку поточного року.

"Ми щойно провели дуже, дуже гарну зустріч з головою Кімом", - заявив Трамп журналістам після прощання з Кім Чен Ином на корейському кордоні.

"Ми домовилися, що кожен з нас призначить команду. Команди будуть намагатися пропрацювати деякі деталі", - додав він і зазначив, що команду США очолюватиме нинішній спецпредставник США у справах Північної Кореї Стівен Бігун.

За словами Трампа, команди "почнуть працювати і зустрінуться протягом наступних двох-трьох тижнів", додавши при цьому, що він не збирається поспішати з угодою.

"Швидкість не є метою. Ніхто не знає, як все обернеться", - сказав Трамп.

У свою чергу президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що зустріч президента США Дональда Трампа і лідера Північної Кореї "дає надію 80 мільйонам корейців".

"Вважаю, що завдяки сьогоднішній зустрічі ми подолали перешкоду у процесі денуклеаризації, як і в процесі встановлення миру на Корейському півострові ... 80 мільйонів корейців отримали надію завдяки сьогоднішньому дню", - заявив він.