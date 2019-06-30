Трамп пожал руку Ким Чен Ыну и переступил черту демилитаризованной зоны КНДР

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Воскресенье, 30 июня 2019, 11:19

Президент США Дональд Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореей, и по приглашению Ына переступил черту, разделяющую два государства. 

Об этом сообщает агенство NHK.

"Это их первая встреча после саммита в феврале во Вьетнаме и первая встреча лидеров КНДР и США, состоявшаяся в демилитаризованной зоне в деревне Панмунжом", - отмечает NHK.

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Темы: КНДР Трамп


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