Лавров сказав, коли Росія почне виплачувати борги Раді Європи

4430 переглядів
Неділя, 30 червня 2019, 12:48

Російська Федерація виплатить заборгованість перед Радою Європи, "коли настане остаточна ясність з відновленням прав її делегації у Парламентській асамблеї організації".

Про це заявив глава російського МЗС Сергій Лавров, пише РІА "Новости".

"Ми про це говорили неодноразово - повне відновлення прав, і ми будемо готові виплатити ті внески, які ми утримували через неприйнятне, дискримінаційне ставлення до делегації Федеральних Зборів РФ", - заявив Лавров.

Нагадаємо,

  • Росія мала погасити заборгованість перед Радою Європи до 30 червня, в іншому випадку у Комітету міністрів Ради Європи виникає право почати нову санкційну процедуру проти боржника (1 липня тривалість прострочення платежів з боку РФ перевищить 2 роки).
  • Заступник міністра фінансів Росії Сергій Сторчак напередодні заявив, що російська влада не поспішає  гасити свій борг перед Радою Європи, попри наявність "політичного рішення" з цього приводу і про погашення заборгованості до 30 червня "не йдеться".
  • 26 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без обмежень, попри порушення принципів Ради Європи.
  • Представники 7 держав-членів Ради Європи в ПАРЄ оголосили про спільні дії на знак протесту проти безумовного повернення росіян.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ПАРЄ Росія борг


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Клімкін про повернення РФ в ПАРЄ: Головна проблема навіть не в цьому 29 червня 2019, 22:43
Повернення Росії до ПАРЄ увійшло в пакет зі звільненням моряків - джерела 28 червня 2019, 12:52
Між Прагою і Тайбеєм 28 червня 2019, 06:00
Усі новини
Головні новини
Трамп потис руку Кім Чен Ину і перетнув межу демілітаризованої зони КНДР
Кучма: Попередньо, РФ відвела озброєння біля Станиці Луганської. В ОБСЄ мають підтвердити
Окупанти не виконують домовленості і не відводять свої війська від Станиці Луганської
Клімкін про повернення РФ в ПАРЄ: Головна проблема навіть не в цьому
Усі новини
Культура

Історія українця і найшвидшого піаніста світу

психологія

Як чоловікам привабити жінок

здоров'я

Роботу треба лишати на роботі