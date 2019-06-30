Лавров сказав, коли Росія почне виплачувати борги Раді Європи

Російська Федерація виплатить заборгованість перед Радою Європи, "коли настане остаточна ясність з відновленням прав її делегації у Парламентській асамблеї організації".

Про це заявив глава російського МЗС Сергій Лавров, пише РІА "Новости".

"Ми про це говорили неодноразово - повне відновлення прав, і ми будемо готові виплатити ті внески, які ми утримували через неприйнятне, дискримінаційне ставлення до делегації Федеральних Зборів РФ", - заявив Лавров.

Нагадаємо,