Лавров сказав, коли Росія почне виплачувати борги Раді Європи
Російська Федерація виплатить заборгованість перед Радою Європи, "коли настане остаточна ясність з відновленням прав її делегації у Парламентській асамблеї організації".
Про це заявив глава російського МЗС Сергій Лавров, пише РІА "Новости".
"Ми про це говорили неодноразово - повне відновлення прав, і ми будемо готові виплатити ті внески, які ми утримували через неприйнятне, дискримінаційне ставлення до делегації Федеральних Зборів РФ", - заявив Лавров.
Нагадаємо,
- Росія мала погасити заборгованість перед Радою Європи до 30 червня, в іншому випадку у Комітету міністрів Ради Європи виникає право почати нову санкційну процедуру проти боржника (1 липня тривалість прострочення платежів з боку РФ перевищить 2 роки).
- Заступник міністра фінансів Росії Сергій Сторчак напередодні заявив, що російська влада не поспішає гасити свій борг перед Радою Європи, попри наявність "політичного рішення" з цього приводу і про погашення заборгованості до 30 червня "не йдеться".
- 26 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без обмежень, попри порушення принципів Ради Європи.
- Представники 7 держав-членів Ради Європи в ПАРЄ оголосили про спільні дії на знак протесту проти безумовного повернення росіян.
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