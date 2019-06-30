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Лавров сказал, когда Россия начнет выплачивать долги Совету Европы

Воскресенье, 30 июня 2019, 12:48
Лавров сказал, когда Россия начнет выплачивать долги Совету Европы

Российская Федерация выплатит задолженность перед Советом Европы, "когда настанет окончательная ясность с восстановлением прав ее делегации в Парламентской ассамблее организации". 

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, пишет РИА "Новости"

"Мы об этом говорили неоднократно - полное восстановление прав, и мы будем готовы выплатить те взносы, которые мы удерживали из-за неприемлемого, дискриминационного отношения к делегации Федерального Собрания РФ",  - заявил Лавров. 

Напомним,

  • Россия должна была погасить задолженность перед Советом Европы до 30 июня, в противном случае у Комитета министров Совета Европы возникает право начать новую санкционную процедуру против должника (1 июля длительность просрочки платежей со стороны РФ превысит 2 года).
  • Замминистра финансов России Сергей Сторчак накануне заявил, что российские власти не спешат гасить свой долг перед Советом Европы, несмотря на наличие политического решения по этому поводу  и о погашении задолженности до 30 июня "речь не идет".
  • 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.
  • Представители 7 государств-членов Совета Европы в ПАСЕ объявили о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян.

Темы: ПАСЕРосcиядолг
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