Лавров сказал, когда Россия начнет выплачивать долги Совету Европы

Российская Федерация выплатит задолженность перед Советом Европы, "когда настанет окончательная ясность с восстановлением прав ее делегации в Парламентской ассамблее организации".

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, пишет РИА "Новости".

"Мы об этом говорили неоднократно - полное восстановление прав, и мы будем готовы выплатить те взносы, которые мы удерживали из-за неприемлемого, дискриминационного отношения к делегации Федерального Собрания РФ", - заявил Лавров.

Напомним,