Лавров сказал, когда Россия начнет выплачивать долги Совету Европы
Воскресенье, 30 июня 2019, 12:48
Российская Федерация выплатит задолженность перед Советом Европы, "когда настанет окончательная ясность с восстановлением прав ее делегации в Парламентской ассамблее организации".
Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, пишет РИА "Новости".
"Мы об этом говорили неоднократно - полное восстановление прав, и мы будем готовы выплатить те взносы, которые мы удерживали из-за неприемлемого, дискриминационного отношения к делегации Федерального Собрания РФ", - заявил Лавров.
Напомним,
- Россия должна была погасить задолженность перед Советом Европы до 30 июня, в противном случае у Комитета министров Совета Европы возникает право начать новую санкционную процедуру против должника (1 июля длительность просрочки платежей со стороны РФ превысит 2 года).
- Замминистра финансов России Сергей Сторчак накануне заявил, что российские власти не спешат гасить свой долг перед Советом Европы, несмотря на наличие политического решения по этому поводу и о погашении задолженности до 30 июня "речь не идет".
- 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.
- Представители 7 государств-членов Совета Европы в ПАСЕ объявили о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян.