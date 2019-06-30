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Трамп заявив, що на G20 зустрічався "з президентами, прем'єрами і диктаторами"

Неділя, 30 червня 2019, 14:04
Трамп заявив, що на G20 зустрічався з президентами, прем'єрами і диктаторами

Під час саміту G20 в Осаці (Японія) президент США Дональд Трамп провів ряд двосторонніх зустрічей "з президентами, прем'єрами і диктаторами".

Про це Трамп заявив 30 червня, виступаючи на американській військовій базі Осан e Південній Кореї, пише російський ТАСС.

"Я провів багато днів в Японії. Там я зустрівся майже з кожним лідером, я зустрівся з президентами, прем'єрами і диктаторами", - заявив Трамп, не уточнивши, кого саме має на увазі.

Трансляцію виступу вів Білий дім.

Нагадаємо, 

  • На саміті G20 президент США зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним, прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, головою КНР Сі Цзіньпіном, президентом Туреччини Тайіпом Ердоганом, наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампПутінСШАЯпонія
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