Трамп заявил, что на G20 встречался "с президентами, премьерами и диктаторами"
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Воскресенье, 30 июня 2019, 14:04
Во время посещения саммита G20 в Осаке (Япония) президент США Дональд Трамп провел ряд двусторонних встреч "с президентами, премьерами и диктаторами".
Об этом Трамп заявил 30 июня, выступая на американской военной базе Осан в Южной Корее, пишет ТАСС.
"Я провел много дней в Японии. Там я встретился почти с каждым лидером, я встретился с президентами, премьерами и диктаторами", - заявил Трамп, не уточнив, кого именно имеет ввиду.
Трансляцию выступления вел Белый дом.
Напомним,
- На саммите G20 президент США встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Тайипом Эрдоганом, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
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