Трамп заявил, что на G20 встречался "с президентами, премьерами и диктаторами"

Во время посещения саммита G20 в Осаке (Япония) президент США Дональд Трамп провел ряд двусторонних встреч "с президентами, премьерами и диктаторами".

Об этом Трамп заявил 30 июня, выступая на американской военной базе Осан в Южной Корее, пишет российский ТАСС.

"Я провел много дней в Японии. Там я встретился почти с каждым лидером, я встретился с президентами, премьерами и диктаторами", - заявил Трамп, не уточнив, кого именно имеет ввиду.

Трансляцию выступления вел Белый дом.

Напомним,