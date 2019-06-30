Нардеп Молоток заперечує причетність до нападу на екс-мера Конотопа
Народний депутат з групи "Воля народу" Ігор Молоток заперечує свою причетність до нападу на екс-мера Конотопа Сумської області Артема Семеніхіна і заявляє про готовність пройти перевірку на поліграфі.
Про це Молоток сказав у коментарі Укрінформу у неділю.
"Я готовий пройти поліграф для того, аби спростувати будь-які звинувачення на свою адресу", – заявив депутат.
У свою чергу екс-мер Конотопа та кандидат у народні депутати в окрузі №160 Семеніхін стверджує про причетність до нападу Молотка, який також балотується в цьому ж окрузі.
"Можливо, таким чином мене хотіли "вибити" з виборів у народні депутати, але це їм не вдасться", - заявив Семеніхін у розмові з кореспондентом Укрінформу.
Розповідаючи про свій стан, Семеніхін сказав, що у нього виявлено тріщину у черепній коробці, а також перелом шийного відділу хребта.
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Нагадаємо:
- В ніч на 27 червня побили колишнього міського голову Конотопа Артема Семеніхіна, який висунув свою кандидатуру у народні депутати за 160 округом.