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Нардеп Молоток заперечує причетність до нападу на екс-мера Конотопа

Неділя, 30 червня 2019, 16:22

Народний депутат з групи "Воля народу" Ігор Молоток заперечує свою причетність до нападу на екс-мера Конотопа Сумської області Артема Семеніхіна і заявляє про готовність пройти перевірку на поліграфі.

Про це Молоток сказав у коментарі Укрінформу у неділю.

"Я готовий пройти поліграф для того, аби спростувати будь-які звинувачення на свою адресу", – заявив депутат.

У свою чергу екс-мер Конотопа та кандидат у народні депутати в окрузі №160 Семеніхін стверджує про причетність до нападу Молотка, який також балотується в цьому ж окрузі.

"Можливо, таким чином мене хотіли "вибити" з виборів у народні депутати, але це їм не вдасться", - заявив Семеніхін у розмові з кореспондентом Укрінформу.

Розповідаючи про свій стан, Семеніхін сказав, що у нього виявлено тріщину у черепній коробці, а також перелом шийного відділу хребта.

Читайте також: "Битва за Конотоп. Чому мер-націоналіст не вистояв у боротьбі зі старими порядками"

Нагадаємо:

  • В ніч на 27 червня побили колишнього міського голову Конотопа Артема Семеніхіна, який висунув свою кандидатуру у народні депутати за 160 округом.

Теми: нападСумська областьвибори
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