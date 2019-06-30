Нардеп Молоток отрицает причастность к нападению на экс-мэра Конотопа

Народный депутат из группы "Воля народа" Игорь Молоток отрицает свою причастность к нападению на экс-мэра Конотопа Артема Семенихина и заявляет о готовности пройти проверку на полиграфе.

Об этом Молоток сказал в комментарии Укринформу в воскресенье.

"Я готов пройти полиграф для того, чтобы опровергнуть любые обвинения в свой адрес", - заявил депутат.

В свою очередь экс-мэр Конотопа и кандидат в народные депутаты в округе №160 Семенихин утверждает о причастности к нападению Молотка, который также баллотируется в этом же округе.

"Возможно, таким образом меня хотели "выбить" из выборов в народные депутаты, но это им не удастся", - заявил Семенихин в разговоре с корреспондентом Укринформа.

Рассказывая о своем состоянии, Семенихин сказал, что у него обнаружена трещина в черепной коробке, а также перелом шейного отдела позвоночника.

Напомним: