Країни-противники повернення РФ до ПАРЄ підготують резолюцію – Польща

Держави, які проголосували проти повернення делегації РФ до ПАРЄ, хочуть підготувати спільну резолюцію щодо цієї ситуації.

Про це повідомив маршал польського Сенату Станіслав Карчевський, повідомляє в неділю Польське радіо.

Після зустрічі з представниками країн, запрошених до Любліна на святкування 450-річчя підписання Люблінської Унії, Карчевський заявив, що найближчим часом Польща, Литва, Латвія, Естонія, Україна, Словаччина і Грузія обговорять спільні кроки.

"Ми на цю тему розмовляли вчора. Ми всі обурені цією ситуацією. Представники країн, які приїхали на сьогоднішні врочистості, мені говорили, що хочуть підготувати спільну резолюцію. Але тут, в Любліні, під час цих святкувань, це буде зробити дуже важко. Натомість ми говорили про проведення спільної зустрічі якомога швидше", - сказав він.

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