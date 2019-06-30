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Країни-противники повернення РФ до ПАРЄ підготують резолюцію – Польща

Неділя, 30 червня 2019, 18:53

Держави, які проголосували проти повернення делегації РФ до ПАРЄ, хочуть підготувати спільну резолюцію щодо цієї ситуації.

Про це повідомив маршал польського Сенату Станіслав Карчевський, повідомляє в неділю Польське радіо.

Після зустрічі з представниками країн, запрошених до Любліна на святкування 450-річчя підписання Люблінської Унії, Карчевський заявив, що найближчим часом Польща, Литва, Латвія, Естонія, Україна, Словаччина і Грузія обговорять спільні кроки.

"Ми на цю тему розмовляли вчора. Ми всі обурені цією ситуацією. Представники країн, які приїхали на сьогоднішні врочистості, мені говорили, що хочуть підготувати спільну резолюцію. Але тут, в Любліні, під час цих святкувань, це буде зробити дуже важко. Натомість ми говорили про проведення спільної зустрічі якомога швидше", - сказав він.

Нагадаємо,

  • 26 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без обмежень, попри порушення принципів Ради Європи.
  • Представники 7 держав-членів Ради Європи в ПАРЄ оголосили про спільні дії на знак протесту проти безумовного повернення росіян.

Українська правда
Теми: ПАРЄРосіяПольща
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