Страны-противники возвращения РФ в ПАСЕ подготовят резолюцию - Польша

Государства, которые проголосовали против возвращения делегации РФ в ПАСЕ, хотят подготовить совместную резолюцию по этой ситуации.

Об этом сообщил маршал польского Сената Станислав Карчевский, сообщает в воскресенье Польское радио.

После встречи с представителями стран, приглашенных в Люблин на празднование 450-летия подписания Люблинской Унии, Карчевский заявил, что в ближайшее время Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия обсудят совместные шаги.

"Мы на эту тему разговаривали вчера. Мы все возмущены этой ситуацией. Представители стран, которые приехали на сегодняшний торжества, мне говорили, что хотят подготовить совместную резолюцию. Но здесь, в Люблине, во время этих празднеств, это будет сделать очень трудно. Вместо этого мы говорили о проведении совместной встречи как можно скорее", - сказал он.

Напомним,