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Речниця Зеленського обіцяє журналістам багато спілкування

Вівторок, 4 червня 2019, 11:34

Прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявляє, що чинний глава держави може стати найвідкритішим президентом в історії України і обіцяє журналістам "часте спілкування".

Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню "Йод.Медіа", яке очолює директор з розвитку студії "Квартал 95" і нині речник "Команди Зеленського" Ірина Побєдоносцева.

"Володимир хоче зробити якомога ефективнішою свою п'ятирічку, тому що вона в нього буде одна. Для того, щоб бути відкритішим до медіа, у президента буде речниця, яка транслюватиме позицію Володимира Зеленського і пояснюватиме погляд на події, які відбуваються", - розповіла Мендель про свої обов’язки.

За її словами, попередні речники чи прес-секретарі користувалися переважно соціальними мережами чи проводили зустрічі off the records.

"Ми плануємо змінити це. У Володимира Зеленського є всі шанси стати найвідкритішим президентом в історії України", - сказала Мендель, додавши, що має бачення, як цього досягнути.

"Є. Це не мої ідеї, а є команда, яка напрацьовує бачення. Сто відсотків, журналісти можуть чекати на часте спілкування та брифінги", - пообіцяла речник Зеленського.

Вона розповіла, що її попередник Святослав Цеголко жодного разу не взяв слухавку, коли вона йому дзвонила.

"Хоча я дзвонила і як представник Інтеру, і як представник 112-го, і як представник Тhe New York Times, і як представник Світового банку. Він ніколи не брав слухавку. Я постараюсь її брати", - дала ще одну обіцянку Мендель.

За її словами, ідея відкритості речника походить від Зеленського, мовляв, в останні роки політики часто перерізали стрічки на камеру, бо "кого впізнають, за того і голосують", але чинний президент усе життя був на телебаченні, і не має потреби бути "героєм телевізії".

"Тому я буду в його команді інструментом для спілкування з медіа", - пояснила речник.

Вона також додала, що їй би хотілось працювати так, як це роблять у Білому домі.

"Це є прикладом того, як відкрито ведеться комунікація, наскільки налагоджені контакти, але я не можу сказати, що нинішній чи колишній прес-секретар Білого дому є моїм кумиром. Я не роблю собі золотих телят", - підсумувала Мендель.

Нагадаємо:

  • 30 квітня президент Володимир Зеленський оголосив конкурс на посаду свого речника.
  • Згодом стало відомо, що Зеленський призначить на посаду власного прес-секретаря журналістку Юлію Мендель.
  • 3 червня був опублікований указ про призначення Мендель.
  • Мендель працювала на кількох телеканалах, зокрема "112 Україна"та "Інтер". Також вона була координатором з питань медіа представництва Світового банку в Україні та співпрацювала з виданням The New York Times.
  • У 2016 році Мендель була учасницею скандалу щодо корупції у КНУ Шевченка. Зокрема, за її заявою було відкрито провадження щодо 2 професорів університету за звинуваченням у хабарництві.

Теми: ЗеленськийЗМІ
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