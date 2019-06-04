У прес-секретаря Зеленського був конфлікт інтересів у NYT – ЗМІ
Прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель брала участь в конкурсі на посаду і при цьому готувала матеріали для The New York Times, що свідчить про конфлікт інтересів.
Про це йдеться в матеріалі CNN 4 червня.
Відзначається, що факт призначення Мендель викликав хвилю проти "Таймс" через можливий конфлікт інтересів, адже журналістка була співавтором статей в The Times і в травні, коли брала участь в конкурсі на посаду в Адміністрації президента.
Зокрема, вона написала, опубліковану 20 травня, історію про українську політику, а 1 травня в The Times опублікували резонансну статтю, де Мендель була співавтором.
Стаття стосувалася генерального прокурора України Юрія Луценка, адвоката президента США Рудольфа Джуліані і сина Джо Байдена Хантера.
Відзначається, що CNN відповіла прес-секретар The Times Арі Ісаакман Беваскуа.
Вона заявила, що лише минулого тижня газеті стало відомо, що Мендель 3 травня подала заяву на посаду прес-секретаря президента України.
"Міс Мендель написала одну статтю для "Таймс" у травні, коли вона була кандидатом на урядову посаду, про розпуск парламенту", - сказала Беваскуа.
"Якби вона повідомила редакторам про свою заяву про прийом на роботу, вони б не дали їй цього завдання, і ми б негайно припинили працювати з нею, з огляду на цей серйозний конфлікт інтересів", - додала прес-секретар NYT.
Однак, редактори NYT "впевнені, що, незважаючи на конфлікт, який повинен був бути розкритий", репортаж Мендель, включаючи суперечливу історію від 1 травня, "був справедливим і точним".
Також Мендель є автором ще однієї статті про Україну для The Times, яку опублікували 19 травня.
Стаття стосувалася боротьби з сексуальним насильством в армії. Беваскуа сказала, що стаття була "подана раніше", хоча опублікували її тільки 19 травня.
Нагадаємо:
- У статті Мендель для NYT від 1 травня йдеться про те, що Джуліані нібито обговорював з Луценком розслідування газодобувної компанії Burisma і зв'язок цієї справи з Байденом молодшим.
- 3 червня Зеленський призначив на посаду свого прес-секретаря журналістку Юлію Мендель.
- Мендель працювала на кількох телеканалах, зокрема "112 Україна"та "Інтер". Також вона була координатором з питань медіа представництва Світового банку в Україні та співпрацювала з виданням The New York Times.
- У 2016 році Мендель була учасницею скандалу щодо корупції у КНУ Шевченка. Зокрема, за її заявою було відкрито провадження щодо 2 професорів университету за звинуваченням у хабарництві.
- 30 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що починає конкурс на посаду речника президента України.
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