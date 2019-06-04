КС обговорить указ про розпуск Ради за тиждень

7538 переглядів
Вівторок, 4 червня 2019, 17:25

Велика палата Конституційного Суду визнала невідкладним розгляд конституційності указу президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення виборів.

Про це повідомляє прес-служба КС.

4 червня Велика палата КС розглянула подання 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції України указу Володимира Зеленського "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів".

Судді ухвалили розглядати цю справу "у формі усного провадження".

Відкрита частина пленарного засідання Великої палати Конституційного Суду щодо розгляду цієї справи відбудеться 11 червня о 10 ранку.

Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду 8 скликання під приводом "відсутності коаліції" і призначив дострокові вибори на 21 липня. Чергові вибори до парламенту мали б відбутися 27 жовтня.
  • 24 травня група депутатів "Народного фронту" внесла до Конституційного суду подання щодо конституційності указу Зеленського про припинення повноважень Верховної Ради й перевибори.
  • 25 травня у Верховному Суді було вже три позови про визнання незаконним указу нового президента про позачергові вибори до парламенту.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: КС Зеленський вибори Верховна Рада


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський призначив свого представника в Конституційному суді 3 червня 2019, 15:18
Новини 24 травня: старт виборчої кампанії до Ради та скарга на рішення Зеленського 24 травня 2019, 21:43
"Народний фронт" поскаржився КС на розпуск Ради Зеленським 24 травня 2019, 15:25
Усі новини
Головні новини
Кличко прокоментував інформацію про відмову Саакашвілі: Я свій жест зробив
Суд відпустив з-під варти головного підозрюваного у вбивстві "Сармата" - журналістка
КС визнав неконституційним обов’язкове е-декларування активістів
Зеленський відповів на петицію за свою відставку: Не можу
Усі новини
Лайфхаки

Як не відволікатися на Facebook та Instagram

тест

Чи порушуєте ви права своєї дитини?

Діти

Щоб діти були щасливими, здоровими та успішними: гід для батьків