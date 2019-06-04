КС обговорить указ про розпуск Ради за тиждень

Судді ухвалили розглядати цю справу "у формі усного провадження".

4 червня Велика палата КС розглянула подання 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції України указу Володимира Зеленського "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів".

Про це повідомляє прес-служба КС.

Велика палата Конституційного Суду визнала невідкладним розгляд конституційності указу президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення виборів.

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