КС обговорить указ про розпуск Ради за тиждень
Велика палата Конституційного Суду визнала невідкладним розгляд конституційності указу президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення виборів.
Про це повідомляє прес-служба КС.
4 червня Велика палата КС розглянула подання 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції України указу Володимира Зеленського "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів".
Судді ухвалили розглядати цю справу "у формі усного провадження".
Відкрита частина пленарного засідання Великої палати Конституційного Суду щодо розгляду цієї справи відбудеться 11 червня о 10 ранку.
Нагадаємо:
- 21 травня президент Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду 8 скликання під приводом "відсутності коаліції" і призначив дострокові вибори на 21 липня. Чергові вибори до парламенту мали б відбутися 27 жовтня.
- 24 травня група депутатів "Народного фронту" внесла до Конституційного суду подання щодо конституційності указу Зеленського про припинення повноважень Верховної Ради й перевибори.
- 25 травня у Верховному Суді було вже три позови про визнання незаконним указу нового президента про позачергові вибори до парламенту.
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