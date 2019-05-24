"Народний фронт" поскаржився КС на розпуск Ради Зеленським

Група депутатів "Народного фронту" внесла до Конституційного суду подання про конституційність указу президента Володимира Зеленського про позачергові вибори до Верховної Ради.

Про це повідомив перший заступник голови фракції Андрій Тетерук журналістам у п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що депутати просять КС розглянути подання протягом двох місяців – "у найкоротші терміни", щоб "суспільство отримало відповідь".

"Ми вбачаємо в указі президента пряме явне порушення принципу верховенства права, закладеного в Конституції", – сказав Тетерук.

За його словами, коаліція фракцій "Європейська Україна" у Верховній Раді була створена відповідно до законодавства і припинила своє існування 17 травня 2019 року, коли "Народний фронт" заявив про вихід з коаліції.

Тетерук наголосив, що з того дня почався відлік 30-денного терміну для формування нової коаліції в парламенті.

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