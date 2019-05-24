Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Народний фронт" поскаржився КС на розпуск Ради Зеленським

П'ятниця, 24 травня 2019, 15:25
Народний фронт поскаржився КС на розпуск Ради Зеленським

Група депутатів "Народного фронту" внесла до Конституційного суду подання про конституційність указу президента Володимира Зеленського про позачергові вибори до Верховної Ради.

Про це повідомив перший заступник голови фракції Андрій Тетерук журналістам у п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що депутати просять КС розглянути подання протягом двох місяців – "у найкоротші терміни", щоб "суспільство отримало відповідь".

"Ми вбачаємо в указі президента пряме явне порушення принципу верховенства права, закладеного в Конституції", – сказав Тетерук.

За його словами, коаліція фракцій "Європейська Україна" у Верховній Раді була створена відповідно до законодавства і припинила своє існування 17 травня 2019 року, коли "Народний фронт" заявив про вихід з коаліції.

Тетерук наголосив, що з того дня почався відлік 30-денного терміну для формування нової коаліції в парламенті.

Читайте також: ПереЗЕвантаження. Як Зеленський розпускає Раду

Нагадаємо:

  • Володимир Зеленський 20 травня під час інавгураційної промови заявив, що розпускає Верховну Раду.
  • 21 травня президент підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів на 21 липня.
  • 22 травня Верховна Рада зібралася позачергово на вимогу Зеленського, але не розглянула його виборчі законопроекти.
  • 23 травня указ про розпуск ВР набув чинності 
  • 24 травня стартувала парламентська кампанія.
  • Уже можна подавати заяву про зміну місця голосування на позачергових виборах Верховної Ради.

"Українська правда" у Threads

Теми: КСНародний фронтвибориВерховна РадаЗлочевський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
КС
"Венеційка" оцінила законопроєкт про реформу відбору суддів КСУ
Оксюморон конфлікту інтересів у Конституційному Суді
КС почав розглядати справу щодо тлумачення статті про єдине громадянство
Останні новини
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджений дім, садок і згорілі машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
Усі новини...
Реклама: