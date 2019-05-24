"Народний фронт" поскаржився КС на розпуск Ради Зеленським
Група депутатів "Народного фронту" внесла до Конституційного суду подання про конституційність указу президента Володимира Зеленського про позачергові вибори до Верховної Ради.
Про це повідомив перший заступник голови фракції Андрій Тетерук журналістам у п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".
Він зазначив, що депутати просять КС розглянути подання протягом двох місяців – "у найкоротші терміни", щоб "суспільство отримало відповідь".
"Ми вбачаємо в указі президента пряме явне порушення принципу верховенства права, закладеного в Конституції", – сказав Тетерук.
За його словами, коаліція фракцій "Європейська Україна" у Верховній Раді була створена відповідно до законодавства і припинила своє існування 17 травня 2019 року, коли "Народний фронт" заявив про вихід з коаліції.
Тетерук наголосив, що з того дня почався відлік 30-денного терміну для формування нової коаліції в парламенті.
Читайте також: ПереЗЕвантаження. Як Зеленський розпускає Раду
Нагадаємо:
- Володимир Зеленський 20 травня під час інавгураційної промови заявив, що розпускає Верховну Раду.
- 21 травня президент підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів на 21 липня.
- 22 травня Верховна Рада зібралася позачергово на вимогу Зеленського, але не розглянула його виборчі законопроекти.
- 23 травня указ про розпуск ВР набув чинності
- 24 травня стартувала парламентська кампанія.
- Уже можна подавати заяву про зміну місця голосування на позачергових виборах Верховної Ради.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua