У Верховному Суді вже три заяви про незаконність розпуску Ради

До Верховного Суду в п'ятницю надійшла вже третя позовна заява про визнання незаконним указу президента Володимира Зеленського про позачергові вибори до Верховної Ради.

Як повідомляє прес-служба суду, заява подана фізичною особою безпосередньо до канцелярії Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду 24 травня.

"Справу зареєстровано за номером 9901/280/19. Протягом п’яти днів з дня подання позовної заяви суддя постановляє ухвалу про наступні процесуальні дії", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі додали, що таким чином, у Верховний Суд подано вже три позовні заяви, якими оскаржується указ президента про розпуск Верховної Ради.

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