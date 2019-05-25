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У Верховному Суді вже три заяви про незаконність розпуску Ради

Субота, 25 травня 2019, 08:57
У Верховному Суді вже три заяви про незаконність розпуску Ради

До Верховного Суду в п'ятницю надійшла вже третя позовна заява про визнання незаконним указу президента Володимира Зеленського про позачергові вибори до Верховної Ради.

Як повідомляє прес-служба суду, заява подана фізичною особою безпосередньо до канцелярії Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду 24 травня.

"Справу зареєстровано за номером 9901/280/19. Протягом п’яти днів з дня подання позовної заяви суддя постановляє ухвалу про наступні процесуальні дії", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі додали, що таким чином, у Верховний Суд подано вже три позовні заяви, якими оскаржується указ президента про розпуск Верховної Ради.

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Нагадаємо:

  • 24 травня група депутатів "Народного фронту" внесла до Конституційного суду подання про конституційність указу президента Володимира Зеленського про позачергові вибори до Верховної Ради.
  • Екс-кандидат у президенти та екс-радник міністра оборони Валерія Гелетея Олександр Данилюк раніше заявляв, що його політична партія оскаржила указ Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради у Верховному Суді.
  • Володимир Зеленський 20 травня під час інавгураційної промови заявив, що розпускає Верховну Раду.
  • 21 травня президент підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів на 21 липня.
  • 22 травня Верховна Рада зібралася позачергово на вимогу Зеленського, але не розглянула його виборчі законопроекти.
  • 23 травня указ про розпуск ВР набув чинності 
  • 24 травня стартувала парламентська кампанія.
  • Уже можна подавати заяву про зміну місця голосування на позачергових виборах Верховної Ради.

Українська правда

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Теми: Верховний судВерховна Радавибори
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