Указ про розпуск Ради і дату нових виборів набув чинності

Указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року опублікували в "Урядовому кур'єрі".

Про це йдеться в урядовому виданні від 23 травня.

"Керуючись частиною другою статті 77, частинами шостою і сьомою статті 83, пунктом 1 частини другої статті 90 Конституції України та відповідно до пунктів 7 і 8 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: 1. Припинити достроково повноваження Верховної Ради України восьмого скликання", - сказано в указі.

Також цим указом призначені позачергові вибори до Верховної Ради на 21 липня 2019 року.

Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто з 23 травня.

Раніше секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька заявила, що з наступного дня після публікації указу президента про розпуск Верховної Ради в Україні стартує виборчий процес.

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