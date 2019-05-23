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Указ про розпуск Ради і дату нових виборів набув чинності

Четвер, 23 травня 2019, 08:14
Указ про розпуск Ради і дату нових виборів набув чинності

Указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року опублікували в "Урядовому кур'єрі".

Про це йдеться в урядовому виданні від 23 травня.

"Керуючись частиною другою статті 77, частинами шостою і сьомою статті 83, пунктом 1 частини другої статті 90 Конституції України та відповідно до пунктів 7 і 8 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: 1. Припинити достроково повноваження Верховної Ради України восьмого скликання", - сказано в указі.

Також цим указом призначені позачергові вибори до Верховної Ради на 21 липня 2019 року. 

Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто з 23 травня.  

 

Раніше секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька заявила, що з наступного дня після публікації указу президента про розпуск Верховної Ради в Україні стартує виборчий процес.

Нагадаємо:

  • 21 травня Зеленський видав указ про розпуск Ради. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
  • 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
  • Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".
  • Зеленський написав звернення до голови Верховної Ради Андрія Парубія про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.
  • Він попросив проголосувати за внесення змін до закону про вибори народних депутатів – скасувати мажоритарну частину виборів до ВР і знизити прохідний бар’єр до 3%.
  • Однак 22 травня Верховна Рада провалила законопроекти президента і навіть не внесла їх до порядку денного.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийВерховна Радаукази
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