Зеленський до Путіна: Загострення – не найкращий фон для переговорів у Мінську

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Середа, 5 червня 2019, 10:15

Президент Володимир Зеленський відреагував на загибель трьох військових на Донбасі і заявив Росії, що не треба зайвий раз нагадувати про можливість ескалації.

Про це він написав у Facebook.

"Внаслідок посилених обстрілів позицій ООС на Донбасі загинуло троє військовослужбовців і ще трьох було поранено. Я співчуваю родинам загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим", - написав президент.

Він також звернувся до керівництва РФ і командування її окупаційних сил на Донбасі (але не назвав імен у зверненні - ред.).

"Загострення конфлікту – не найкращий фон для відновлення переговорів у Мінську. Нам не потрібно зайвий раз нагадувати про можливість ескалації вашої агресії", - заявив Зеленський.

Він додав, що 5 червня з європейськими колегами обговорить "відкриту демонстрацію" російської агресії.

"А українська делегація в Мінську нагадає про неприпустимість спроб діалогу з нами з позиції сили", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо: 

  • На 5 червня запланована перша зустріч у Мінському форматі.
  • Минулої доби бойовики 16 разів порушили режим припинення огню, 2 українських військових загинули, ще 3 - отримали поранення.
  • Від початку поточної доби окупанти 4 рази обстріляли українські позиції, загинув 1 військовослужбовець ОС. 
  • 4 червня президент Володимир Зеленський у Брюсселі заявив, що готовий до переговорів з Росією і виконання Мінських домовленостей. 

Українська правда

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Теми: Зеленський Путін війна


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