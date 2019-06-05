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Зеленський передумав щодо участі начальника Генштабу у переговорах у Мінську

Середа, 5 червня 2019, 10:31

Президент України Володимир Зеленський вирішив, що участь начальника Генерального штабу, головнокомандувача Збройних сил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака у переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську наразі не на часі.

Про це повідомляє прес-служба глави держави у Facebook.

Зазначається, що відповідне рішення він ухвалив після додаткових консультацій.

Повідомляється, що Генштаб ЗСУ на зустрічі ТКГ 5 червня у підгрупі з безпеки буде представлено заступником командувача ООС генералом-майором Богданом Бондарем.

"Руслан Борисович Хомчак продовжить брати участь у консультаціях з підготовки позиції української делегації у ТКГ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

  • 4 червня  президент Володимир Зеленський у Брюсселі на спільній прес-конференції з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом заявив, що начальник Генерального штабу Руслан Хомчак візьме участь у засіданні Тристоронньої контактної групи, на якому буде озвучено нові пропозиції української сторони.
  • 3 червня президент Володимир Зеленський повернув до переговорів Мінського процесу другого президента України Леоніда Кучму.
  • Зеленський запевнив, що українська сторона має свіжі напрацювання до нової зустрічі в Мінську, яка має відбутися 5 червня.
  • "У нас є дійсно дуже конкретні пропозиції, нові рішення, але ніхто територією і суверенітетом України торгувати не збирається", – запевнив президент, не уточнивши при цьому, про які саме напрацювання йдеться.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийпрезидентГенштабМінські угоди
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