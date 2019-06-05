Зеленський передумав щодо участі начальника Генштабу у переговорах у Мінську

Президент України Володимир Зеленський вирішив, що участь начальника Генерального штабу, головнокомандувача Збройних сил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака у переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську наразі не на часі.

Про це повідомляє прес-служба глави держави у Facebook.

Зазначається, що відповідне рішення він ухвалив після додаткових консультацій.

Повідомляється, що Генштаб ЗСУ на зустрічі ТКГ 5 червня у підгрупі з безпеки буде представлено заступником командувача ООС генералом-майором Богданом Бондарем.

"Руслан Борисович Хомчак продовжить брати участь у консультаціях з підготовки позиції української делегації у ТКГ", - йдеться у повідомленні.

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