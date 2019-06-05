Смерть дитини: Аваков каже, що начальник поліції Київщини поїде на Донбас

Начальник поліції Київської області Дмитро Ценов несе політичну відповідальність за дії своїх підлеглих, в результаті яких загинула п'ятирічна дитина в Переяславі-Хмельницькому.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков журналістам у середу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Тому що Ценов несе політичну відповідальність: ми інкримінуємо недостатньо кваліфіковану роботу з цими кадрами", – сказав міністр.

Відповідаючи на питання, чи не достатньо цього інциденту для звільнення Ценова з правоохоронних органів узагалі, глава МВС відповів:

"Ні, не достатньо. Ми його звільнили з посади, але зараз він перебуває в розпорядженні - такий порядок служби, і швидше за все, відправиться в зону ООС і буде там з двома іншими поліцейськими рядовими керувати певною ділянкою кордону".

Аваков нагадав, що Ценов сам попросив направити його в зону проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.

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