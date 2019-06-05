Смерть дитини: Аваков каже, що начальник поліції Київщини поїде на Донбас
Начальник поліції Київської області Дмитро Ценов несе політичну відповідальність за дії своїх підлеглих, в результаті яких загинула п'ятирічна дитина в Переяславі-Хмельницькому.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков журналістам у середу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".
"Тому що Ценов несе політичну відповідальність: ми інкримінуємо недостатньо кваліфіковану роботу з цими кадрами", – сказав міністр.
Відповідаючи на питання, чи не достатньо цього інциденту для звільнення Ценова з правоохоронних органів узагалі, глава МВС відповів:
"Ні, не достатньо. Ми його звільнили з посади, але зараз він перебуває в розпорядженні - такий порядок служби, і швидше за все, відправиться в зону ООС і буде там з двома іншими поліцейськими рядовими керувати певною ділянкою кордону".
Аваков нагадав, що Ценов сам попросив направити його в зону проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.
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Нагадаємо:
- Раніше 5 червня глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не має наміру йти у відставку у зв'язку з вбивством 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому, але не знімає з себе політичної відповідальності.
- 4 червня у великих містах України біля управлінь поліції пройшли масові пікети з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
- Ситуація в суспільстві загострилася після трагедії в Пересяслав-Хмельницькому на Київщині, де від пострілу з наразі невідомої зброї загинула 5-річна дитина. У злочині підозрюються двоє поліцейських.
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