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Голова поліції Київщини подав у відставку через смерть хлопчика

Вівторок, 4 червня 2019, 00:37
Голова поліції Київщини подав у відставку через смерть хлопчика

Голова поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади у зв’язку із загибеллю 5-річного хлопчика, якого поранили поліцейські у Переяслав-Хмельницькому.

Про це повідомляє Громадське.

Голова Нацполіції Сергій Князєв під час спілкування з журналістами біля будівлі МВС у Києві повідомив, що Ценов просить керівництво Нацполіції направити його у зону проведення операції Об’єднаних сил.

"Я, як очільник поліції Київської області несу відповідальність за дії підлеглих, тому я звернувся до голови Нацполіції з рапортом про відсторонення мене із займаної посади та прошу направити мене у найтяжкішу точку нашої держави, а саме місця проведення ООС", — сказав він.

Князєв наголосив, що планує задовольнити заяву Ценова.

Зазначимо, що на запитання журналістів Князєв и Ценов відповідати відмовились.

"Це офіційна заява голови Нацполіції, всі інші коментарі завтра зранку", — заявив Князєв.

На запитання щодо перекваліфікації статті у справі голова Нацполіції відповів: "Це питання до ДБР".

Нагадаємо:

  • 1 червня ДБР повідомило, що його слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького відділку поліції в Київській області 5-річному хлопчику.
  • Бабуся пораненого хлопчика розповіла, що поліцейські визнають свою вину, але не знають, хто з них попав у дитину, бо були дуже п'яні.
  • Двом працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького Київської області, які поцілили в дитину з вогнепальної зброї, повідомлено про підозру.
  • 3 червня хлопчик помер У Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.
  • 3 червня під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві зібралися обурені активісти з вимогою покарати поліцейських, які застрелили хлопчика.
  • Через убивство хлопчика поліцейськими керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини відсторонили від виконання службових обов’язків.

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціявбивствоКиївська область
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