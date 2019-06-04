Голова поліції Київщини подав у відставку через смерть хлопчика

19277 переглядів
Вівторок, 4 червня 2019, 00:37

Голова поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади у зв’язку із загибеллю 5-річного хлопчика, якого поранили поліцейські у Переяслав-Хмельницькому.

Про це повідомляє Громадське.

Голова Нацполіції Сергій Князєв під час спілкування з журналістами біля будівлі МВС у Києві повідомив, що Ценов просить керівництво Нацполіції направити його у зону проведення операції Об’єднаних сил.

"Я, як очільник поліції Київської області несу відповідальність за дії підлеглих, тому я звернувся до голови Нацполіції з рапортом про відсторонення мене із займаної посади та прошу направити мене у найтяжкішу точку нашої держави, а саме місця проведення ООС", — сказав він.

Князєв наголосив, що планує задовольнити заяву Ценова.

Зазначимо, що на запитання журналістів Князєв и Ценов відповідати відмовились.

"Це офіційна заява голови Нацполіції, всі інші коментарі завтра зранку", — заявив Князєв.

На запитання щодо перекваліфікації статті у справі голова Нацполіції відповів: "Це питання до ДБР".

Нагадаємо:

  • 1 червня ДБР повідомило, що його слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького відділку поліції в Київській області 5-річному хлопчику.
  • Бабуся пораненого хлопчика розповіла, що поліцейські визнають свою вину, але не знають, хто з них попав у дитину, бо були дуже п'яні.
  • Двом працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького Київської області, які поцілили в дитину з вогнепальної зброї, повідомлено про підозру.
  • 3 червня хлопчик помер У Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.
  • 3 червня під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві зібралися обурені активісти з вимогою покарати поліцейських, які застрелили хлопчика.
  • Через убивство хлопчика поліцейськими керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини відсторонили від виконання службових обов’язків.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: поліція вбивство Київська область


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Через смерть хлопчика у Переяслав-Хмельницькому відсторонили голів поліції 3 червня 2019, 23:11
Вбивство дитини поліцейськими: під МВС у Києві збирався обурений натовп 3 червня 2019, 22:54
Зеленський пообіцяв покарання для винних у смерті 5-річного Кирила 3 червня 2019, 22:29
Усі новини
Головні новини
УІНП відповів Зеленському: пам’ятник Жукову мав бути знесений, правової колізії немає
Голова поліції Київщини подав у відставку через смерть хлопчика
Через смерть хлопчика у Переяслав-Хмельницькому відсторонили голів поліції
Вбивство дитини поліцейськими: під МВС у Києві збирався обурений натовп
Усі новини
психологія

Як попросити надбавку до зарплати

подорожі

16 помилок, які роблять усі, хто летить літаком вперше

Культура

Що таке бортництво і чому бджоли мають стати новою візитівкою України