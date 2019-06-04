Голова поліції Київщини подав у відставку через смерть хлопчика

Голова поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади у зв’язку із загибеллю 5-річного хлопчика, якого поранили поліцейські у Переяслав-Хмельницькому.

Про це повідомляє Громадське.

Голова Нацполіції Сергій Князєв під час спілкування з журналістами біля будівлі МВС у Києві повідомив, що Ценов просить керівництво Нацполіції направити його у зону проведення операції Об’єднаних сил.

"Я, як очільник поліції Київської області несу відповідальність за дії підлеглих, тому я звернувся до голови Нацполіції з рапортом про відсторонення мене із займаної посади та прошу направити мене у найтяжкішу точку нашої держави, а саме місця проведення ООС", — сказав він.

Князєв наголосив, що планує задовольнити заяву Ценова.

Зазначимо, що на запитання журналістів Князєв и Ценов відповідати відмовились.

"Це офіційна заява голови Нацполіції, всі інші коментарі завтра зранку", — заявив Князєв.

Глава Нацполіції Київщини Ценов подав у відставку та попрохав направити його на Донбас у зону ООС — так він відреагував на смерть 5-річного Кирила Тлявова. У Нацполіції також повідомили, що хлопчика поранили службовці Групи реагування патрульної поліції pic.twitter.com/EubxVhiOi0 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 3 червня 2019 р.

На запитання щодо перекваліфікації статті у справі голова Нацполіції відповів: "Це питання до ДБР".

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