Голова поліції Київщини подав у відставку через смерть хлопчика
Голова поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади у зв’язку із загибеллю 5-річного хлопчика, якого поранили поліцейські у Переяслав-Хмельницькому.
Про це повідомляє Громадське.
Голова Нацполіції Сергій Князєв під час спілкування з журналістами біля будівлі МВС у Києві повідомив, що Ценов просить керівництво Нацполіції направити його у зону проведення операції Об’єднаних сил.
"Я, як очільник поліції Київської області несу відповідальність за дії підлеглих, тому я звернувся до голови Нацполіції з рапортом про відсторонення мене із займаної посади та прошу направити мене у найтяжкішу точку нашої держави, а саме місця проведення ООС", — сказав він.
Князєв наголосив, що планує задовольнити заяву Ценова.
Зазначимо, що на запитання журналістів Князєв и Ценов відповідати відмовились.
"Це офіційна заява голови Нацполіції, всі інші коментарі завтра зранку", — заявив Князєв.
Глава Нацполіції Київщини Ценов подав у відставку та попрохав направити його на Донбас у зону ООС — так він відреагував на смерть 5-річного Кирила Тлявова. У Нацполіції також повідомили, що хлопчика поранили службовці Групи реагування патрульної поліції pic.twitter.com/EubxVhiOi0— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 3 червня 2019 р.
На запитання щодо перекваліфікації статті у справі голова Нацполіції відповів: "Це питання до ДБР".
Нагадаємо:
- 1 червня ДБР повідомило, що його слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького відділку поліції в Київській області 5-річному хлопчику.
- Бабуся пораненого хлопчика розповіла, що поліцейські визнають свою вину, але не знають, хто з них попав у дитину, бо були дуже п'яні.
- Двом працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького Київської області, які поцілили в дитину з вогнепальної зброї, повідомлено про підозру.
- 3 червня хлопчик помер У Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.
- 3 червня під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві зібралися обурені активісти з вимогою покарати поліцейських, які застрелили хлопчика.
- Через убивство хлопчика поліцейськими керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини відсторонили від виконання службових обов’язків.