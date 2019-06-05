Серед підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика є жінка – Аваков
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у дитину, яка отримала смертельні поранення у Переяслав-Хмельницькому 31 травня, стріляли з рушниці, а серед підозрюваних є жінка, яка сховала зброю.
Про це він сказав журналістам у середу, передає "Інтерфакс-Україна".
За його словами, правоохоронці, підозрювані у цьому злочині стріляли з рушниці і не використовували табельну зброю.
"Справа не в зброї, в даному випадку зброя не була табельною. В даному випадку приватна група з 4 осіб виїхала постріляти. Ми вважаємо, що (вони були - ред) напідпитку, адвокати кажуть, що ні", - сказав очільник МВС.
"Але якщо ти поліцейський, якщо ти державний службовець, то у тебе є норми поведінки, які ти не можеш порушувати, навіть якщо ти зараз не на службі ", - сказав Аваков.
Він також підкреслив, що у вбивстві дитини 5 підозрюваних.
"На мою думку, п'ять підозрюваних в цьому вбивстві - четверо тих, хто стріляв, а хто саме - визначить слідство, може всі, може один, чия куля і т.д., - а також та жінка, яка заховала ту рушницю, і таким чином сприяла приховуванню злочину - це теж необхідно кваліфікувати, але це справа наразі ДБР", - додав міністр.
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