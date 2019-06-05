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Серед підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика є жінка – Аваков

Середа, 5 червня 2019, 14:19

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у дитину, яка отримала смертельні поранення у Переяслав-Хмельницькому 31 травня, стріляли з рушниці, а серед підозрюваних є жінка, яка сховала зброю.

Про це він сказав журналістам у середу, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, правоохоронці, підозрювані у цьому злочині стріляли з рушниці і не використовували табельну зброю.

"Справа не в зброї, в даному випадку зброя не була табельною. В даному випадку приватна група з 4 осіб виїхала постріляти. Ми вважаємо, що (вони були - ред) напідпитку, адвокати кажуть, що ні", - сказав очільник МВС.

"Але якщо ти поліцейський, якщо ти державний службовець, то у тебе є норми поведінки, які ти не можеш порушувати, навіть якщо ти зараз не на службі ", - сказав Аваков.

Він також підкреслив, що у вбивстві дитини 5 підозрюваних.

"На мою думку, п'ять підозрюваних в цьому вбивстві - четверо тих, хто стріляв, а хто саме - визначить слідство, може всі, може один, чия куля і т.д., - а також та жінка, яка заховала ту рушницю, і таким чином сприяла приховуванню злочину - це теж необхідно кваліфікувати, але це справа наразі ДБР", - додав міністр.

Читайте більше: Що відомо про вбивство 5-річного Кирила і затриманих поліцейських на сьогодні

Нагадаємо:

  • 4 червня у великих містах України біля управлінь поліції пройшли масові пікети з вимогою до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова піти у відставку.
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не збирається йти у відставку у зв'язку з вбивством 5-річної дитини.
  • Ситуація в суспільстві загострилася після трагедії в Переясслав-Хмельницькому на Київщині, де від пострілу з наразі невідомої зброї загинула 5-річна дитина. У злочині підозрюються двоє поліцейських.
  • 4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіціі Сергій Князєв зустрілися з мамою і бабусею Кирила Тлявова, який помер від вогнепального поранення в голову.
  • Чиновники принесли свої співчуття і запевнили, що поліція надасть всю необхідну допомогу і візьме на себе витрати на похоровання загиблого хлопчика.

Теми: Аваковполіціявбивстводіти
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