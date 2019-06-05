Супрун уже готує "транзитну книжку" для нової команди

Міністерство охорони здоров'я вже готує матеріали для передачі повноважень наступній команді.

Про це в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила під час брифінгу у Кабінеті міністрів, повідомляє "Укрінформ".

"Ми вже готуємо "транзитну книжку" для нової команди МОЗ", - сказала вона.

Супрун додала, що у європейській країні чиновники спокійно передають напрацьоване, коли йдуть.

"Ми є демократична європейська держава. Коли приходить новий уряд, зміна у владі, ми маємо спокійно передавати напрацювання. Так ми й будемо робити, а не жартувати по телебаченню та сміятися одне з одного з образливими словами", - наголосила Супрун.

Вона відзначила, що її команда і далі працює над трансформацією системи охорони здоров’я.

"Ми й далі спокійно працюємо на наших посадах у МОЗ та розвиваємо медичну трансформацію здоров’я та життя українців", - підсумувала Супрун.

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