Супрун уже готує "транзитну книжку" для нової команди

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Середа, 5 червня 2019, 15:55

Міністерство охорони здоров'я вже готує матеріали для передачі повноважень наступній команді.

Про це в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила під час брифінгу у Кабінеті міністрів, повідомляє "Укрінформ".

"Ми вже готуємо "транзитну книжку" для нової команди МОЗ", - сказала вона.

Супрун додала, що у європейській країні чиновники спокійно передають напрацьоване, коли йдуть.

"Ми є демократична європейська держава. Коли приходить новий уряд, зміна у владі, ми маємо спокійно передавати напрацювання. Так ми й будемо робити, а не жартувати по телебаченню та сміятися одне з одного з образливими словами", - наголосила Супрун.

Вона відзначила, що її команда і далі працює над трансформацією системи охорони здоров’я.

"Ми й далі спокійно працюємо на наших посадах у МОЗ та розвиваємо медичну трансформацію здоров’я та життя українців", - підсумувала Супрун.

Нагадаємо:

  • Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що до в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун українці ставляться по-різному, і подякував Богу, що в нього самого інший лікар.
  • "Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-різному до неї ставляться. Ви ж знаєте – да? – як її називають? Ну, слава Богу у мене є інший лікар, у моєї сім'ї", - сказав Зеленський.  
  • Супрун у відповідь на це висловила сподівання, що президент Володимир Зеленський змінить свою думку про неї після особистої розмови.
  • Низка політиків і чиновників, які критикують медицинську реформу, раніше неодноразово публічно називали Уляну Супрун "Доктор Смерть".
  • Вони стверджують, що саме через її реформи нібито помирають українці.

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Теми: Супрун МОЗ Кабінет міністрів


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