Супрун уже готує "транзитну книжку" для нової команди
Міністерство охорони здоров'я вже готує матеріали для передачі повноважень наступній команді.
Про це в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила під час брифінгу у Кабінеті міністрів, повідомляє "Укрінформ".
"Ми вже готуємо "транзитну книжку" для нової команди МОЗ", - сказала вона.
Супрун додала, що у європейській країні чиновники спокійно передають напрацьоване, коли йдуть.
"Ми є демократична європейська держава. Коли приходить новий уряд, зміна у владі, ми маємо спокійно передавати напрацювання. Так ми й будемо робити, а не жартувати по телебаченню та сміятися одне з одного з образливими словами", - наголосила Супрун.
Вона відзначила, що її команда і далі працює над трансформацією системи охорони здоров’я.
"Ми й далі спокійно працюємо на наших посадах у МОЗ та розвиваємо медичну трансформацію здоров’я та життя українців", - підсумувала Супрун.
Нагадаємо:
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що до в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун українці ставляться по-різному, і подякував Богу, що в нього самого інший лікар.
- "Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-різному до неї ставляться. Ви ж знаєте – да? – як її називають? Ну, слава Богу у мене є інший лікар, у моєї сім'ї", - сказав Зеленський.
- Супрун у відповідь на це висловила сподівання, що президент Володимир Зеленський змінить свою думку про неї після особистої розмови.
- Низка політиків і чиновників, які критикують медицинську реформу, раніше неодноразово публічно називали Уляну Супрун "Доктор Смерть".
- Вони стверджують, що саме через її реформи нібито помирають українці.