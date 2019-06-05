Обшук НАБУ в УАФ: слідчі вийшли на оточення сина Луценка – джерело

До можливих зловживань на закупівлях для будівництва футбольних полів зі штучним покриттям, яке розслідує НАБУ, може бути причетна людина, пов’язана з генеральним прокурором Юрієм Луценком.

Про це "Українській правді" розповіло джерело в Українській асоціації футболу.

За даними УП, обшуки у Будинку футболу 5 червня НАБУ проводило у кабінетах усієї будівлі, розпочинаючи з першого поверху, де знаходиться відділ маркетингу.

Також був проведений обшук і на п'ятому поверсі, де розташовані кабінети керівництва Української асоціації футболу.

За інформацією джерела, слідчі НАБУ у пошуку документів щодо будівництва та виготовлення штучних полів акцентували свою увагу на діяльності Дениса Морозенка.

Згідно інформації УП, Денис Сергійович Морозенко працював у ФФУ з травня 2015 по липень 2018 року на посаді заступника начальника аналітичного відділу Департаменту розвитку. Навіть відома зарплата Морозенка на цей період у ФФУ - 999 272 гривень.

За даними джерела, саме Морозенко був тією людиною, що здійснювала контроль щодо закупівлі газонного покриття із заводу ФФУ та будівництва футбольних майданчиків за кошти з державного бюджету.

Джерело УП стверджує, що призначення Морозенка на посаду ФФУ у 2015 році відбулося за сприяння нинішнього генерального прокурора Юрія Луценка.

"Уся справа в тому, що Денис Морозенко входить до близького оточення сина генпрокурора - Олександра. Саме він був свідком на весіллі сина Луценка", – сказав співрозмовник УП.

Водночас після публікації новини прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган зателефонувала до редакції "Української правди" та зазначила, що син Юрія Луценка не має стосунку до діяльності Української асоціації футболу.

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