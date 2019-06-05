В ГПУ кажуть, що обшуки в Будинку футболу не пов’язані з сином Луценка
В Генеральній прокуратурі заперечують причетність сина Юрія Луценка до діяльності Української асоціації футболу, де 5 червня проводилися обшуки у справі про можливі зловживання на закупівлях.
Про це "Українській правді" сказала прес-секретар Луценка Лариса Сарган.
"Це цілковита маячня", – сказала вона.
Як аргумент Сарган наводить той факт, що дозвіл на обшук у вищевказаній справі Солом’янський районний суд Києва дав за клопотанням самого генпрокурора Юрія Луценка.
Сарган також заявляє, що згаданий у новині "Української правди" Денис Морозенко не входить до близького оточення сина генпрокурора - Олександра, і що його призначенню на посаду ФФУ у 2015 році Луценко не сприяв.
Нагадаємо:
- Джерело УП повідомило, що до можливих зловживань на закупівлях для будівництва футбольних полів зі штучним покриттям, яке розслідує НАБУ, може бути причетний екс-заступник начальника аналітичного відділу Департаменту розвитку ФФУ Денис Морозенко.
- За словами співрозмовника УП, Морозенко входить до близького оточення сина генпрокурора - Олександра. Джерело УП стверджує, що призначення Морозенка на посаду ФФУ у 2015 році відбулося за сприяння нинішнього генерального прокурора Юрія Луценка.
- 5 червня детективи Національного антикорупційного бюро згідно з ухвалою суду проводили обшуки у будівлі "Української асоціації футболу".
- НАБУ розпочало розслідування про можливу корупцію ФФУ при будівництві футбольних полів після розслідування журналістів, у якому фігурував очільник ФФУ Андрій Павелко.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua