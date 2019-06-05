В ГПУ кажуть, що обшуки в Будинку футболу не пов’язані з сином Луценка

В Генеральній прокуратурі заперечують причетність сина Юрія Луценка до діяльності Української асоціації футболу, де 5 червня проводилися обшуки у справі про можливі зловживання на закупівлях.

Про це "Українській правді" сказала прес-секретар Луценка Лариса Сарган.

"Це цілковита маячня", – сказала вона.

Як аргумент Сарган наводить той факт, що дозвіл на обшук у вищевказаній справі Солом’янський районний суд Києва дав за клопотанням самого генпрокурора Юрія Луценка.

Сарган також заявляє, що згаданий у новині "Української правди" Денис Морозенко не входить до близького оточення сина генпрокурора - Олександра, і що його призначенню на посаду ФФУ у 2015 році Луценко не сприяв.

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