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В ГПУ кажуть, що обшуки в Будинку футболу не пов’язані з сином Луценка

Середа, 5 червня 2019, 19:25

В Генеральній прокуратурі заперечують причетність сина Юрія Луценка до діяльності Української асоціації футболу, де 5 червня проводилися обшуки у справі про можливі зловживання на закупівлях.

Про це "Українській правді" сказала прес-секретар Луценка Лариса Сарган.

"Це цілковита маячня", – сказала вона.

Як аргумент Сарган наводить той факт, що дозвіл на обшук у вищевказаній справі Солом’янський районний суд Києва дав за клопотанням самого генпрокурора Юрія Луценка.

 

Сарган також заявляє, що згаданий у новині "Української правди" Денис Морозенко не входить до близького оточення сина генпрокурора - Олександра, і що його призначенню на посаду ФФУ у 2015 році Луценко не сприяв. 

Нагадаємо:

  • Джерело УП повідомило, що до можливих зловживань на закупівлях для будівництва футбольних полів зі штучним покриттям, яке розслідує НАБУ, може бути причетний екс-заступник начальника аналітичного відділу Департаменту розвитку ФФУ Денис Морозенко.
  • За словами співрозмовника УП, Морозенко входить до близького оточення сина генпрокурора - Олександра. Джерело УП стверджує, що призначення Морозенка на посаду ФФУ у 2015 році відбулося за сприяння нинішнього генерального прокурора Юрія Луценка.
  • 5 червня детективи Національного антикорупційного бюро згідно з ухвалою суду проводили обшуки у будівлі "Української асоціації футболу".
  • НАБУ розпочало розслідування про можливу корупцію ФФУ при будівництві футбольних полів після розслідування журналістів, у якому фігурував очільник ФФУ Андрій Павелко.

Українська правда
Теми: ГенпрокуратураНАБУ
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