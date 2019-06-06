Розкрадання "Межигір'я": Ющенко вже приходив у ГПУ після підозри

Екс-президент Віктор Ющенко, якого Генеральна прокуратура підозрює у розтраті майна "Межигір'я" на загальну суму 540 мільйонів гривень, вже приходив до ГПУ після отримання підозри.

Про це "Українській правді" повідомив начальник Другого слідчого відділу управління спецрозслідувань ГПУ Андрій Радіонов.

"Після отримання підозри була його (Ющенкова – ред.) особиста явка у цей вівторок (4 червня – ред.)", - сказав він.

На запитання, чому повідомленні не вручали, а надсилали, Радіонов сказав, що "ГПУ – не кур’єрська служба", і надсилання підозри є способом, передбаченим КПК.

За словами представника ГПУ, Ющенка викликали для вручення підозри, але він не з'явився, тому підозру надсилали за місцем його проживання.

На прохання повідомити, чи давав Ющенко якісь свідчення, Родіонов відповів, що "волів би не розголошувати деталей, щоб не зашкодити слідству".

"Взагалі процедура передбачає, що після повідомленні про підозру нам треба почути думку особи щодо пред'явленого їй обвинувачення, але особа не завжди в перший момент дає такі свідчення, бо їй треба, наприклад, осмислити, зрозуміти, яка її відповідальність тощо. Але в такий спосіб (даючи свідчення – ред.) людина може максимально реалізувати право на захист, особливо, якщо вона невинувата. Бо слідчий викладає обставини, наскільки вони йому відомі, а людина має право свідчити чи оскаржувати", - пояснив Радіонов.

На питання, чи обиратимуть Ющенку міру запобіжного заходу, Родіонов сказав, що міра запобіжного заходу обирається з урахуванням багатьох складових: і тяжкості злочину, і попередньої поведінки підозрюваного.

"Якщо ми встановлюємо, що людина весь час проживала на території України, якщо з'являється добровільно за викликом слідчого, якщо отримує документи, не перешкоджає, то немає цієї підстави (для обрання міри запобіжного заходу – ред.)", - сказав Радіонов.

При цьому він не виключив, що про запобіжний захід для Ющенка можуть клопотати.

"У разі якщо органом досудового розслідування будуть встановлені випадки перешкоджання розслідуванню, тиску на свідків, намагання ухилитись від явки – наприклад, неявка за наступною повісткою, – то ми будемо прагнути забезпечити порядок у кримінальному провадженні", - пояснив Радіонов.

Наразі розслідування триває, і Ющенка разом з іншими фігурантами викликатимуть на допити.

Родіонов також повідомив, що справу постараються якомога скоріше передати до суду, щоб "особи якомога швидше отримали доступ до правосуддя".

"Закон передбачає, що для цього є 2 місяці. Звісно, якщо не продовжувати, бо цей термін можна продовжувати. Але ми намагатимемося передати матеріали у суд у якомога стисліший термін і дати особі можливість захищатися у судовому порядку", - сказав представник ГПУ.

Він нагадав, що розслідування щодо "Межигір'я" триває з 2015 року.

"За цей час більше ніж 5 особам повідомлено про підозру: Януковичі – Олександр і Віктор Федорович, Ставицький (Едуард, екс-міністр енергетики та вугільної промисловості – ред.), Тарасюк (Ігор, екс-голова ДУС – ред.) і так далі. Більшість осіб (причетних до цього злочину – ред.) встановлені, частина з них оголошені в розшук, судами надано дозвіл на їх затримання і доставку", - підсумував Радіонов.

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