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Ющенко на звинувачення у розкраданні: "Не бачу приводу ховатися"

Четвер, 6 червня 2019, 13:07

Колишній президент Віктор Ющенко відкидає звинувачення Генеральною прокуратури у розтраті  540 мільйонів гривень і заявляє, що не збирається переховуватися.

Про це він написав 6 червня у Facebook.

Ющенко підтвердив, що 4 червня за викликом був у слідчого Генеральної прокуратури, де йому повідомили про підозру.

"Коротко суть вказаної підозри зводиться до того, що нібито я з 2002 року вступив у змову Януковичем щодо заволодіння ним урочища Межигір’я", - написав Ющенко.

"Не бачу приводу ховатися або прикидатися хворим, як це стало модним. Всілякі обвинувачення відкидаю, бо не бачу ані підстав, ані доказів. В суді я це беззаперечно доведу!", - зазначив екс-президент.

За його словами, у справі є політичний підтекст.

"Суспільство бачить, як поступово знята відповідальність практично з усіх фігурантів гучних справ щодо сепаратизму, державної зради та вбивств на Майдані. Тому доводиться вишукувати нові гучні справи, імітувати бурну діяльність", - вважає Ющенко.

Нагадаємо: 

  • Генеральна прокуратура підозрює екс-президента Віктора Ющенка у розтраті майна на загальну суму 540 мільйонів гривень.
  • Пізніше у ГПУ повідомили, що Ющенко приходив на допит 4 червня.
  • Раніше народний депутат Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі повідомив, що Генеральна прокуратура висунула екс-президенту Віктору Ющенку підозру в розтраті майна у рамках справи про резиденцію "Межигір'я", яка була виведена з державної власності у 2007 році.

Українська правда

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Теми: ЮщенкоМежигір’яГенпрокуратура
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