Клімкін прокоментував відмову Ради відправити його у відставку

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Четвер, 6 червня 2019, 13:46

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що просив депутатів підтримати його заяву про відставку, але не збирається ховатися під стіл і буде працювати, поки триває "перехідний період".

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112.Україна".

"Я щиро хочу це зробити. Вважаю, що це є нормальною, європейською, політичною культурою, коли з'являється новий президент, команда спокійно йде у відставку", - сказав очільник МЗС.

За його словами, він готовий співпрацювати і допомагати, оскільки у нього є мережа зв'язків та розуміння певних процесів.

"Все ж таки закликаю депутатів позитивно розглянути мою заяву", - наголосив Клімкін.

Він додав, що буде працювати "у перехідний період" і не збирається ховатися під стіл від відповідальності.

При цьому міністр додав, що у майбутньому не збирається залишати зовнішню політику, але хоче переорієнтуватися на внутрішні процеси, щоб "зробити реальний струс" і "драйв".

Нагадаємо:

  • 6 червня Верховна Рада провалила голосування за звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна.
  • 21 квітня 2019 року пройшов другий тур президентських виборів, у якому переміг Володимир Зеленський.
  • 17 травня Клімкін повідомив, що написав заяву про відставку.
  • Міністр сказав, що збирається балотуватись до Верховної Ради.

Яна Міланова, УП

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Теми: Клімкін МЗС Верховна Рада відставка


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