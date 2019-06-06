Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Клімкін прокоментував відмову Ради відправити його у відставку

Четвер, 6 червня 2019, 13:46

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що просив депутатів підтримати його заяву про відставку, але не збирається ховатися під стіл і буде працювати, поки триває "перехідний період".

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112.Україна".

"Я щиро хочу це зробити. Вважаю, що це є нормальною, європейською, політичною культурою, коли з'являється новий президент, команда спокійно йде у відставку", - сказав очільник МЗС.

За його словами, він готовий співпрацювати і допомагати, оскільки у нього є мережа зв'язків та розуміння певних процесів.

"Все ж таки закликаю депутатів позитивно розглянути мою заяву", - наголосив Клімкін.

Він додав, що буде працювати "у перехідний період" і не збирається ховатися під стіл від відповідальності.

При цьому міністр додав, що у майбутньому не збирається залишати зовнішню політику, але хоче переорієнтуватися на внутрішні процеси, щоб "зробити реальний струс" і "драйв".

Нагадаємо:

  • 6 червня Верховна Рада провалила голосування за звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна.
  • 21 квітня 2019 року пройшов другий тур президентських виборів, у якому переміг Володимир Зеленський.
  • 17 травня Клімкін повідомив, що написав заяву про відставку.
  • Міністр сказав, що збирається балотуватись до Верховної Ради.

Яна Міланова, УП
Теми: КлімкінМЗСВерховна Радавідставка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Клімкін
Клімкін допустив блискавичний вступ України до НАТО після завершення війни
Клімкін розказав про обіцянки Байдена, коли Росія прийшла забрати Крим
Клімкін, Данилюк і Рябошапка створили "платформу", щоб подолати кризи в Україні
Останні новини
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
Усі новини...
Реклама: