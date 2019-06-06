Клімкін прокоментував відмову Ради відправити його у відставку

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що просив депутатів підтримати його заяву про відставку, але не збирається ховатися під стіл і буде працювати, поки триває "перехідний період".

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112.Україна".

"Я щиро хочу це зробити. Вважаю, що це є нормальною, європейською, політичною культурою, коли з'являється новий президент, команда спокійно йде у відставку", - сказав очільник МЗС.

За його словами, він готовий співпрацювати і допомагати, оскільки у нього є мережа зв'язків та розуміння певних процесів.

"Все ж таки закликаю депутатів позитивно розглянути мою заяву", - наголосив Клімкін.

Він додав, що буде працювати "у перехідний період" і не збирається ховатися під стіл від відповідальності.

При цьому міністр додав, що у майбутньому не збирається залишати зовнішню політику, але хоче переорієнтуватися на внутрішні процеси, щоб "зробити реальний струс" і "драйв".

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