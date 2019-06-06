Клімкін прокоментував відмову Ради відправити його у відставку
Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що просив депутатів підтримати його заяву про відставку, але не збирається ховатися під стіл і буде працювати, поки триває "перехідний період".
Про це він сказав в ефірі телеканалу "112.Україна".
"Я щиро хочу це зробити. Вважаю, що це є нормальною, європейською, політичною культурою, коли з'являється новий президент, команда спокійно йде у відставку", - сказав очільник МЗС.
За його словами, він готовий співпрацювати і допомагати, оскільки у нього є мережа зв'язків та розуміння певних процесів.
"Все ж таки закликаю депутатів позитивно розглянути мою заяву", - наголосив Клімкін.
Він додав, що буде працювати "у перехідний період" і не збирається ховатися під стіл від відповідальності.
При цьому міністр додав, що у майбутньому не збирається залишати зовнішню політику, але хоче переорієнтуватися на внутрішні процеси, щоб "зробити реальний струс" і "драйв".
Нагадаємо:
- 6 червня Верховна Рада провалила голосування за звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна.
- 21 квітня 2019 року пройшов другий тур президентських виборів, у якому переміг Володимир Зеленський.
- 17 травня Клімкін повідомив, що написав заяву про відставку.
- Міністр сказав, що збирається балотуватись до Верховної Ради.
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