Народний фронт просить Зеленського скликати РНБО

Фракція "Народний фронт" звернулася до президента Володимира Зеленського з пропозицією скликати засідання РНБО, щоб обговорити відновлення територіальної цілісності України.

Очільник фракції Максим Бурбак заявив про це під час виступу в Раді 6 червня.

На думку Бурбака, заяви Тристоронньої контактної групи з питань урегулювання ситуації на Донбасі, що прозвучали 5 червня в Мінську, були "дивними".

"Фракція Народного фронту звертається до президента невідкладно скликати Раду національної безпеки і оборони, щоб обговорити питання відновлення територіальної цілісності України і умови такого відновлення. Такі домовленості (в Мінську - УП) можуть бути лише на українських умовах", - сказав Максим Бурбак.

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