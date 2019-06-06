Народний фронт просить Зеленського скликати РНБО

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Четвер, 6 червня 2019, 14:08

Фракція "Народний фронт" звернулася до президента Володимира Зеленського з пропозицією скликати засідання РНБО, щоб обговорити відновлення територіальної цілісності України.

Очільник фракції Максим Бурбак заявив про це під час виступу в Раді 6 червня.

На думку Бурбака, заяви Тристоронньої контактної групи з питань урегулювання ситуації на Донбасі, що прозвучали 5 червня в Мінську, були "дивними".

"Фракція Народного фронту звертається до президента невідкладно скликати Раду національної безпеки і оборони, щоб обговорити питання відновлення територіальної цілісності України і умови такого відновлення. Такі домовленості (в Мінську - УП) можуть бути лише на українських умовах", - сказав Максим Бурбак.

Нагадаємо:

  • На наступному засіданні в Мінську ТКГ обговорить пропозицію екс-президента Леоніда Кучми зняти економічну блокаду з окупованих територій Донецької та Луганської областей.
  • На думку екс-президента Петра Порошенка, "українська сторона стане на коліна", якщо зніме блокаду з окупованих територій.
  • Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що зняття блокади з ОРДЛО підпадає під статтю про фінансування тероризму.

Українська правда

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Теми: РНБО Народний фронт Зеленський


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