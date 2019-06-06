Луценко про зняття блокади з ОРДЛО: Це підпадає під статтю про фінансування тероризму

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що торгівля з підприємствами на окупованих територіях Донецької і Луганської областей можлива лише при їх реєстрації і сплаті податків в Україні, як це було до 2017 року.

Про це він написав у блозі "Української правди".

"Після того, як терористи "націоналізували" українську державну і приватну власність на території ОРДЛО, ідея зняти економічну блокаду означає легалізацію виплати податків терористичним утворенням і перекладання соціальних та комунальних видатків псевдореспублік на український бюджет", - заявив очільник ГПУ

"Така торгівля буде криміналом, що підпадає під статтю 258-5 Кримінального кодексу України про фінансування тероризму", - додав Луценко.

Нагадаємо: