Луценко про зняття блокади з ОРДЛО: Це підпадає під статтю про фінансування тероризму

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Четвер, 6 червня 2019, 11:18

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що торгівля з підприємствами на окупованих територіях Донецької і Луганської областей можлива лише при їх реєстрації і сплаті податків в Україні, як це було до 2017 року.

Про це він написав у блозі "Української правди".

"Після того, як терористи "націоналізували" українську державну і приватну власність на території ОРДЛО, ідея зняти економічну блокаду означає легалізацію виплати податків терористичним утворенням і перекладання соціальних та комунальних видатків псевдореспублік на український бюджет", - заявив очільник ГПУ

"Така торгівля буде криміналом, що підпадає під статтю 258-5 Кримінального кодексу України про фінансування тероризму", - додав Луценко.

Нагадаємо:

  • Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на Донбасі на наступному засіданні обговорить пропозицію екс-президента Леоніда Кучми зняти економічну блокаду з окупованих території Донецької та Луганської областей.
  • Екс-президент Петро Порошенко висловив занепокоєння з приводу розгляду в Мінську можливості зняти економічну блокаду з окупованих території Донбасу.
  • У березні 2017 року Петро Порошенко заявляв про загрозу отаманщини та анархії, коментуючи блокаду Донбасу представниками "Самопомічі". Він назвав організаторів блокади майстрами піару.
  • Вони дурили суспільство. Яка блокада, коли там дірка в кордоні, у тому числі з РФ у сотні кілометрів. Насправді все це виявилося спецоперацією, щоб виштовхати окуповані райони Донбасу в РФ", – сказав Порошенко.

Українська правда

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Теми: Луценко Генпрокуратура ОРДЛО тероризм Фаїна


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