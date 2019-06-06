Шоубіз так шоубіз: в одній з партій роздяглись для агітації
Партія "Сила людей" зібралась "грати за новими правилами" на парламентських виборах і оприлюднила рекламне фото з оголеними представниками партії.
Заява політсили оприлюднена на її сторінці у Facebook.
"Політика перетворилася на шоубізнес. Це не лише українські реалії, це світова тенденція. Ми п’ять років відкрито будуємо партію "Сила людей" без тіньового господаря і змінюємо систему на місцях. Проте аби пробитися до вашої уваги зараз – маємо грати за новими правилами", – йдеться у заяві.
У "Силі людей" запевняють, що "готові" і їм "є що показати".
До свого посту політики також додали тег "Шоубіз так шоубіз", ймовірно, апелюючи до вислову попереднього президента Петра Порошенка "Стадіон так стадіон".
Розкрити деталі політсила обіцяє 10 червня.
У коментарях свої "неординарні дії" партія пояснила "підготовкою до збору коштів на заставу до ЦВК".
Відповідаючи на коментарі користувачів Facebook, яких обурив рекламний хід політиків, партія стверджувала, що "відомі партії у Європі теж практикують різні неординарні засоби".
"Ми давно давимо інтелектом. Наші активісти-партійці давно змінюють Україну. Але доводиться інколи робити і не стандартні кроки", – написали у політсилі.
Там також запевнили, що у їхніх активістів "вистачає фаховості".
Нагадаємо:
- 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
- На президентських виборів 2019 року "Сила людей" висувала колишнього журналіста Дмитра Гнапа.
- Однак пізніше партія вирішила відкликати кандидата Гнапа через скандал навколо грошей, які Гнап із колегами-журналістами виграв і мав віддати на потреби армії, але нібито забув це зробити.
- Гнап тоді продовжив участь у виборах, але пізніше зняв свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка.