Шоубіз так шоубіз: в одній з партій роздяглись для агітації

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Четвер, 6 червня 2019, 15:08

Партія "Сила людей" зібралась "грати за новими правилами" на парламентських виборах і оприлюднила рекламне фото з оголеними представниками партії.

Заява політсили оприлюднена на її сторінці у Facebook.

"Політика перетворилася на шоубізнес. Це не лише українські реалії, це світова тенденція. Ми п’ять років відкрито будуємо партію "Сила людей" без тіньового господаря і змінюємо систему на місцях. Проте аби пробитися до вашої уваги зараз – маємо грати за новими правилами", – йдеться у заяві.

 

У "Силі людей" запевняють, що "готові" і їм "є що показати".

До свого посту політики також додали тег "Шоубіз так шоубіз", ймовірно, апелюючи до вислову попереднього президента Петра Порошенка "Стадіон так стадіон".

Розкрити деталі політсила обіцяє 10 червня.

У коментарях свої "неординарні дії" партія пояснила "підготовкою до збору коштів на заставу до ЦВК".

Відповідаючи на коментарі користувачів Facebook, яких обурив рекламний хід політиків, партія стверджувала, що "відомі партії у Європі теж практикують різні неординарні засоби".

"Ми давно давимо інтелектом. Наші активісти-партійці давно змінюють Україну. Але доводиться інколи робити і не стандартні кроки", – написали у політсилі.

Там також запевнили, що у їхніх активістів "вистачає фаховості".

Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
  • На президентських виборів 2019 року "Сила людей" висувала колишнього журналіста Дмитра Гнапа.
  • Однак пізніше партія вирішила відкликати кандидата Гнапа через скандал навколо грошей, які Гнап із колегами-журналістами виграв і мав віддати на потреби армії, але нібито забув це зробити.
  • Гнап тоді продовжив участь у виборах, але пізніше зняв свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка.

Українська правда

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Теми: вибори Верховна Рада реклама


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