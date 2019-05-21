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Зеленський видав указ про розпуск Ради і призначив нові вибори

Вівторок, 21 травня 2019, 17:42
Зеленський видав указ про розпуск Ради і призначив нові вибори

Президент Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання.

Про це свідчить інформація на сайті глави держави.

"Керуючись частиною другою статті 77, частинами шостою і сьомою статті 83, пунктом 1 частини другої статті 90 Конституції України та відповідно до пунктів 7 і 8 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: 1. Припинити достроково повноваження Верховної Ради України восьмого скликання", - сказано в указі.

Також цим указом він призначив позачергові вибори до Верховної Ради на 21 липня 2019 року. 

Указ набирає чинності з дня його опублікування.  

Нагадаємо:

  • 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України та офіційно почав виконувати обов’язки.
  • Під час своєї інавгураційної промови він заявив про розпуск Верховної Ради. 
  • 21 травня Зеленський провів консультації з керівниками парламентських фракцій з питання розпуску парламенту. Після цього повідомлялось, що дострокові вибори парламенту можуть пройти 21 або 28 липня.
  • Йшлося також про скликання позачергового засідання Верховної Ради, на якому має розглядатись одночасно зміна виборчого законодавства та кадрові призначення.
  • Радник президента з юридичних питань Андрій Богдан заявив також, що навіть після указу про розпуск Ради вона має продовжити свою повноцінну роботу до складання присяги новообраним парламентом.

Українська правда

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