Зеленський видав указ про розпуск Ради і призначив нові вибори

Президент Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання.

Про це свідчить інформація на сайті глави держави.

"Керуючись частиною другою статті 77, частинами шостою і сьомою статті 83, пунктом 1 частини другої статті 90 Конституції України та відповідно до пунктів 7 і 8 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: 1. Припинити достроково повноваження Верховної Ради України восьмого скликання", - сказано в указі.

Також цим указом він призначив позачергові вибори до Верховної Ради на 21 липня 2019 року.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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