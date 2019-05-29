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"Опоблок" може возз‘єднатися

Середа, 29 травня 2019, 17:25
Опоблок може возз‘єднатися

Партія "Опозиційний блок" може возз‘єднатися вже найближчими днями задля походу на дострокові вибори парламенту.

Про це повідомляють джерела "Української правди" в групах впливу опозиційних політсил.

За даними УП, до переговорів залучені Сергій Льовочкін та Вадим Новинський (група олігарха Ріната Ахметова), та Вадим Рабінович (група Віктора Медведчука).

За словами співрозмовників УП, групи впливу, які ще на початку року звинувачували одне одного у всіх можливих зрадах - дуже ймовірно на вибори до Верховної Ради підуть разом.

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Третій зайвий. Чому Льовочкін з Медведчуком готуються до виборів без Ахметова

Нагадаємо:

  • Об’єднанню цих трьох груп перед президентськими виборами заважав особистий та бізнесовий конфлікт олігархів Ріната Ахметова та Дмитра Фірташа.
  • Крапкою у їхньому союзі стало виключення колишнього голови Адімінстрації президента часів Януковича Сергія Льовочкіна та Юрія Бойка з фракції "Опозиційний блок" через об’єднання Бойка з Вадимом Рабіновичем - "Опозиційна платформа - За життя". За тією угодою стояли тривалі переговори між Льовочкіним та кумом російського президента Путіна Віктором Медведчуком. 
  • На президентські вибори 2019 року опозиційні сили ходили окремо: Юрій Бойко набрав 11,67% електоральної підтримки, Олександр Вілкул – 4,15%

Українська правда

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Теми: Опозиційний блок
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