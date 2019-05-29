"Опоблок" може возз‘єднатися

Партія "Опозиційний блок" може возз‘єднатися вже найближчими днями задля походу на дострокові вибори парламенту.

Про це повідомляють джерела "Української правди" в групах впливу опозиційних політсил.

За даними УП, до переговорів залучені Сергій Льовочкін та Вадим Новинський (група олігарха Ріната Ахметова), та Вадим Рабінович (група Віктора Медведчука).

За словами співрозмовників УП, групи впливу, які ще на початку року звинувачували одне одного у всіх можливих зрадах - дуже ймовірно на вибори до Верховної Ради підуть разом.

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