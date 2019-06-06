Зеленський надав президентський літак для повернення дітей з Грузії
Президент Володимир Зеленський наказав Держуправлінню справами надати літак для доставки в Україну з Грузії десятьох дітей, матір яких заарештували за підозрою в торгівлі людьми.
Про це йдеться в розпорядженні глави держави №59/2019-рп.
"Державному управлінню справами забезпечити в установленому порядку перевезення з Грузії в Україну літаком Державного авіаційного підприємства "Україна" позбавлених батьківського піклування десятьох дітей, які є громадянами України", - зазначається в документі.
Супроводжувати дітей Зеленський доручив уповноваженому президента з прав дитини Миколі Кулебі, уповноваженим представникам Ярмолинецької районної державної адміністрації Хмельницької області та іншим супроводжуючим особам.
Також ДУС має оплатити доставку.
За інформацією прес-служби президента, діти повернуться в Україну в ніч з 6 на 7 червня, літак за ними вже вилетів.
Нагадаємо:
- Наприкінці квітня стало відомо, що у Грузії затримали громадянку України.
- За повідомленням МВС Грузії, жінка планувала провезти на територію Абхазії 10 малолітніх дітей, щодо неї порушили кримінальну справу за ч.1 ст.143 КК Грузії "торгівля людьми".
- ЗМІ повідомляли, що трьох дітей жінка народила сама, а ще семеро у 2017 та 2018 роках народились в Києві від сурогатних мам.
- Дітей доставили до лікарні з ознаками харчової інтоксикації, згодом 4 підлітків доправили в Тбілісі, 4 дітей перебували у кутаїському відділенні соціальної служби, ще двоє продовжували лікування у клініці.
- Засідання суду у справі затриманої громадянки України відбудеться 20 червня.
- Врешті-решт грузинська сторона вирішила повернути 10 дітей до України.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua