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Зеленський надав президентський літак для повернення дітей з Грузії

Четвер, 6 червня 2019, 21:48
Зеленський надав президентський літак для повернення дітей з Грузії

Президент Володимир Зеленський наказав Держуправлінню справами надати літак для доставки в Україну з Грузії десятьох дітей, матір яких заарештували за підозрою в торгівлі людьми.

Про це йдеться в розпорядженні глави держави №59/2019-рп.

"Державному управлінню справами забезпечити в установленому порядку перевезення з Грузії в Україну літаком Державного авіаційного підприємства "Україна" позбавлених батьківського піклування десятьох дітей, які є громадянами України", - зазначається в документі.

Супроводжувати дітей Зеленський доручив уповноваженому президента з прав дитини Миколі Кулебі, уповноваженим представникам Ярмолинецької районної державної адміністрації Хмельницької області та іншим супроводжуючим особам.

Також ДУС має оплатити доставку.

За інформацією прес-служби президента, діти повернуться в Україну в ніч з 6 на 7 червня, літак за ними вже вилетів.

Нагадаємо: 

  • Наприкінці квітня стало відомо, що у Грузії затримали громадянку України.
  • За повідомленням МВС Грузії, жінка планувала провезти на територію Абхазії 10 малолітніх дітей, щодо неї порушили кримінальну справу за ч.1 ст.143 КК Грузії "торгівля людьми".
  • ЗМІ повідомляли, що трьох дітей жінка народила сама, а ще семеро у 2017 та 2018 роках народились в Києві від сурогатних мам.   
  • Дітей доставили до лікарні з ознаками харчової інтоксикації, згодом 4 підлітків доправили в Тбілісі, 4 дітей перебували у кутаїському відділенні соціальної служби, ще двоє продовжували лікування у клініці.
  • Засідання суду у справі затриманої громадянки України відбудеться 20 червня.
  • Врешті-решт грузинська сторона вирішила повернути 10 дітей до України.

Теми: ЗеленськийдітиГрузія
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