Зеленський надав президентський літак для повернення дітей з Грузії

Президент Володимир Зеленський наказав Держуправлінню справами надати літак для доставки в Україну з Грузії десятьох дітей, матір яких заарештували за підозрою в торгівлі людьми.

Про це йдеться в розпорядженні глави держави №59/2019-рп.

"Державному управлінню справами забезпечити в установленому порядку перевезення з Грузії в Україну літаком Державного авіаційного підприємства "Україна" позбавлених батьківського піклування десятьох дітей, які є громадянами України", - зазначається в документі.

Супроводжувати дітей Зеленський доручив уповноваженому президента з прав дитини Миколі Кулебі, уповноваженим представникам Ярмолинецької районної державної адміністрації Хмельницької області та іншим супроводжуючим особам.

Також ДУС має оплатити доставку.

За інформацією прес-служби президента, діти повернуться в Україну в ніч з 6 на 7 червня, літак за ними вже вилетів.

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