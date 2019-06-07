Кличко прокоментував інформацію про відмову Саакашвілі: Я свій жест зробив

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П'ятниця, 7 червня 2019, 02:22

Мер Києва та лідер партії "УДАР" прокоментував інформацію про відмову Міхеїла Саакашвілі стати головою його партії, зазначивши, що політичних планів не міняє.

Про це він написав у Facebook.

"Читаю новини в ФБ щодо нашого союзу з Саакашвілі. Без емоцій: Я свій жест зробив.

Щиро і в продовження дружби та історії відносин. Запропонував у складній ситуації підставити плече, навіть не зважаючи на те, що чимало моїх прихильників неоднозначно сприйняли цю ідею.

Так, коментарі в ФБ  -різні, але, вибачте, не вони й раніше визначали моє ставлення до людей і мої дії щодо них. Є слова, а є вчинки. Я, політично - планів не змінюю", - написав Кличко.

Нагадаємо:

  • Перед цим із кількох джерел стало відомо, що Міхеїл Саакашвілі відмовився від пропозиції Кличка йти на вибори разом із партією "УДАР".
  • 4 червня мер Києва Віталій Кличко заявив, що піде зі своєю партією "Удар" на дострокові вибори Верховної Ради і запропонував Міхеілу Саакашвілі стати головою партії.
  • Раніше Саакашвілі закликав однопартійців з "Руху нових сил" підтримати партію Володимира Зеленського "Слуга народу" на майбутніх позачергових виборах до Верховної Ради.

Українська правда

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Теми: Кличко Саакашвілі


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