Кличко прокоментував інформацію про відмову Саакашвілі: Я свій жест зробив

Мер Києва та лідер партії "УДАР" прокоментував інформацію про відмову Міхеїла Саакашвілі стати головою його партії, зазначивши, що політичних планів не міняє.

Про це він написав у Facebook.

"Читаю новини в ФБ щодо нашого союзу з Саакашвілі. Без емоцій: Я свій жест зробив.

Щиро і в продовження дружби та історії відносин. Запропонував у складній ситуації підставити плече, навіть не зважаючи на те, що чимало моїх прихильників неоднозначно сприйняли цю ідею.

Так, коментарі в ФБ -різні, але, вибачте, не вони й раніше визначали моє ставлення до людей і мої дії щодо них. Є слова, а є вчинки. Я, політично - планів не змінюю", - написав Кличко.

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