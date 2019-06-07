МВС: На Донбасі загинули двоє нацгвардійців з полку "Азов"

У Міністерстві внутрішніх справ уточнили, що в ніч на 7 червня у зоні проведення Операції об'єднаних сил загинули двоє військовослужбовців Національної гвардії.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Зазначається, що на околиці селища Новолуганське Бахмутського району уночі 7 червня ворожа міна калібру 122 мм влучила в бліндаж.

"Під час обстрілу загинули двоє військовослужбовців Національної гвардії "Азов" (в/ч 3057), ще вісім бійців отримали поранення різного ступеня тяжкості", - додали у відомстві.

У полку "Азов" повідомили, що загиблі військові мали позивні "Круглий" та "Максон".

Повідомляється, що полтавець Дмитро "Круглий" Пругло прийшов в "Азов" ще 2014 року, брав участь у всіх ключових боях підрозділу, де показав свої хоробрість та професіоналізм.

Зазначається, що він займав посаду заступника командира роти з роботи із особовим складом, його бійці завжди брали з нього приклад та щиро поважали. Йому було 28 років.

фото "АЗОВ"

У полку додали, що Інший загиблий - 23-річний Максим "Максон" Олексюк. Він долучився до "Азову" 2017-го і за півтора року служби проявив себе відданим військовій справі, відповідальним та щирим побратимом.

фото "АЗОВ"

"Цей військовий злочин вкотре демонструє, що будь-які домовленості чи то з Росією, чи то з її маріонетками "ЛДНР" нічого не варті. Цим нелюдам невідомі поняття воїнської честі та гідності", - йдеться у повідомленні.

"Хочемо запевнити та поставити перед фактом увесь світ – ми помстимось за загибель наших побратимів у стократ! Знайте, російські свині, які прийшли на українську землю зі зброєю в руках, кожен з вас заплатить своїм життям за смерть наших побратимів!", - додали в "Азові".

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