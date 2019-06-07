МВС: На Донбасі загинули двоє нацгвардійців з полку "Азов"
У Міністерстві внутрішніх справ уточнили, що в ніч на 7 червня у зоні проведення Операції об'єднаних сил загинули двоє військовослужбовців Національної гвардії.
Про це повідомляє прес-служба МВС.
Зазначається, що на околиці селища Новолуганське Бахмутського району уночі 7 червня ворожа міна калібру 122 мм влучила в бліндаж.
"Під час обстрілу загинули двоє військовослужбовців Національної гвардії "Азов" (в/ч 3057), ще вісім бійців отримали поранення різного ступеня тяжкості", - додали у відомстві.
У полку "Азов" повідомили, що загиблі військові мали позивні "Круглий" та "Максон".
Повідомляється, що полтавець Дмитро "Круглий" Пругло прийшов в "Азов" ще 2014 року, брав участь у всіх ключових боях підрозділу, де показав свої хоробрість та професіоналізм.
Зазначається, що він займав посаду заступника командира роти з роботи із особовим складом, його бійці завжди брали з нього приклад та щиро поважали. Йому було 28 років.
У полку додали, що Інший загиблий - 23-річний Максим "Максон" Олексюк. Він долучився до "Азову" 2017-го і за півтора року служби проявив себе відданим військовій справі, відповідальним та щирим побратимом.
"Цей військовий злочин вкотре демонструє, що будь-які домовленості чи то з Росією, чи то з її маріонетками "ЛДНР" нічого не варті. Цим нелюдам невідомі поняття воїнської честі та гідності", - йдеться у повідомленні.
"Хочемо запевнити та поставити перед фактом увесь світ – ми помстимось за загибель наших побратимів у стократ! Знайте, російські свині, які прийшли на українську землю зі зброєю в руках, кожен з вас заплатить своїм життям за смерть наших побратимів!", - додали в "Азові".
Нагадаємо:
- Минулої доби бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню, 2 українських військових отримали поранення. Від початку поточної доби окупанти 7 разів обстріляли позиції ОС, 2 військовослужбовців загинули, 4 - отримали поранення, ще 4 - травмовані.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського на Донеччині та інших населених пунктів в ніч проти 7 червня, внаслідок яких двоє українських військових загинули, а восьмеро отримали поранення, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.
- Він пообіцяв, що Збройні сили України жорстко та відповідно до ситуації відповідатимуть на провокації бойовиків.