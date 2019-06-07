Від партії Гройсмана не буде мажоритарників на виборах до ВР

3319 переглядів
П'ятниця, 7 червня 2019, 16:08

Політична партія "Українська стратегія Гройсмана" не висуватиме кандидатів в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах до Верховної Ради, запланованих на 21 липня.

Про це розповів журналістам голова політради партії, міністр Кабміну Олександр Саєнко після з'їзду партії в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас не буде кандидатів у мажоритарці", - сказав він

Повідомляється, що, пояснюючи причини такого рішення, він зазначив, що за такий короткий виборчий період складно підібрати людей, в яких партія була б упевнена.

Читайте також: Останній шанс. Чому Гройсман не хоче об'єднуватись з Порошенком

Нагадаємо:

  • Прем‘єр-міністр Володимир Гройсман веде на вибори до Верховної Ради партію "Українська стратегія Гройсмана", до нього приєднається частина депутатів "Народного фронту" та міністрів.
  • "Українська правда" повідомляла, що в першій п'ятірці списку політсили, крім самого Гройсмана, можуть опинитися міністр Кабінету Міністрів, соратник прем'єра Олександр Саєнко та міністр фінансів Оксана Маркарова.
  • Рішення йти на парламентські вибори самостійно, відмежувавшись від команди екс-президента Петра Порошенка, Володимир Гройсман прийняв після кількох місяців переговорів із "Народним фронтом" Арсенія Яценюка.
  • Гройсман і Яценюк могли створити партію двох прем'єрів, яка б складалася навпіл із соратників одного й іншого, але на заваді цьому стали прогнози щодо реального проходження представників нової партії в Раду.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Гройсман Верховна Рада вибори


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Разом із Гройсманом на вибори піде частина міністрів та депутати НФ 7 червня 2019, 14:10
Гройсман обурився підвищенню цін на газ "прожерливим монополістом" 5 червня 2019, 12:03
Успіх чи провал: як оцінити роботу уряду Гройсмана? 3 червня 2019, 17:30
Усі новини
Головні новини
Журналіст Рахманін піде за списком "Голосу"
Приватбанк втратив 9 мільярдів доларів через окупацію Криму
Десятка "Самопомочі": активісти, депутати, підприємці
Партія Саакашвілі йде на вибори самостійно
Усі новини
їжа

Як ваше харчування спричиняє набір ваги і до чого тут оброблена їжа

читай!

5 найкращих книг з психології, які допоможуть побороти депресію

тест

Що ви знаєте про радіацію та Чорнобиль?