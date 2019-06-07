Від партії Гройсмана не буде мажоритарників на виборах до ВР
П'ятниця, 7 червня 2019, 16:08
Політична партія "Українська стратегія Гройсмана" не висуватиме кандидатів в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах до Верховної Ради, запланованих на 21 липня.
Про це розповів журналістам голова політради партії, міністр Кабміну Олександр Саєнко після з'їзду партії в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".
"У нас не буде кандидатів у мажоритарці", - сказав він
Повідомляється, що, пояснюючи причини такого рішення, він зазначив, що за такий короткий виборчий період складно підібрати людей, в яких партія була б упевнена.
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Нагадаємо:
- Прем‘єр-міністр Володимир Гройсман веде на вибори до Верховної Ради партію "Українська стратегія Гройсмана", до нього приєднається частина депутатів "Народного фронту" та міністрів.
- "Українська правда" повідомляла, що в першій п'ятірці списку політсили, крім самого Гройсмана, можуть опинитися міністр Кабінету Міністрів, соратник прем'єра Олександр Саєнко та міністр фінансів Оксана Маркарова.
- Рішення йти на парламентські вибори самостійно, відмежувавшись від команди екс-президента Петра Порошенка, Володимир Гройсман прийняв після кількох місяців переговорів із "Народним фронтом" Арсенія Яценюка.
- Гройсман і Яценюк могли створити партію двох прем'єрів, яка б складалася навпіл із соратників одного й іншого, але на заваді цьому стали прогнози щодо реального проходження представників нової партії в Раду.