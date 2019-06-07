Від партії Гройсмана не буде мажоритарників на виборах до ВР

Політична партія "Українська стратегія Гройсмана" не висуватиме кандидатів в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах до Верховної Ради, запланованих на 21 липня.

Про це розповів журналістам голова політради партії, міністр Кабміну Олександр Саєнко після з'їзду партії в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас не буде кандидатів у мажоритарці", - сказав він

Повідомляється, що, пояснюючи причини такого рішення, він зазначив, що за такий короткий виборчий період складно підібрати людей, в яких партія була б упевнена.

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