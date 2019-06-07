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Порошенко закликав розвідку влаштувати Зеленському "лікнеп"

П'ятниця, 7 червня 2019, 16:39
Порошенко закликав розвідку влаштувати Зеленському лікнеп

Екс-президент Петро Порошенко заявив, що розвідка має проінформувати керівництво держави про те, що на окупованому Донбасі на кожній посаді, починаючи з командира взводу, розташовані кадрові офіцери збройних сил РФ.

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому на Facebook.

За його словами, українці почули дуже небезпечну заяву про те, що  нібито Росія перестала контролювати збройні сили, розташовані на окупованій території

"Це абсолютно не відповідає дійсності! Звучить так, що українське керівництво запрошує Росію на окуповану територію для того, щоб легітимізувати окупацію", - сказав Порошенко.

"Я закликаю розвідувальні органи проінформувати керівництво держави про те, що на кожній посаді, починаючи з командира взводу, розташовані кадрові офіцери збройних сил Російської Федерації", - заявив екс-президент.

Він наголосив, що і відповідальність за смерть двох українських військових, які загинули протягом останніх 24 годин, і шістьох поранених, несе РФ і наказ віддавали російські командири.

"Сподіваюся, що це не так, коли ми почули у інавгураційній промові президента заклик припиняти стріляти, виявляється, він містив сенс припинити стріляти у відповідь. Ми категорично цього не приймаємо!", - сказав Порошенко

Він додав, що  Збройні Сили мають  захищати Україну.

Нагадаємо:

  • Минулої доби бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню, 2 українських військових отримали поранення. Від початку поточної доби окупанти 7 разів обстріляли позиції ОС, 2 військовослужбовців загинули, 4 - отримали поранення, ще 4 - травмовані.
  • Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського на Донеччині та інших населених пунктів в ніч проти 7 червня, внаслідок яких двоє українських військових загинули, а восьмеро отримали поранення, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.
  • Він пообіцяв, що Збройні сили України жорстко та відповідно до ситуації відповідатимуть на провокації бойовиків.
  • Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що президент Володимир Зеленський має вичерпно пояснити свою заяву про втрату Росією контролю над бойовиками на Донбасі.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоЗеленськийДонбасРосія
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