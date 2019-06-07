Порошенко закликав розвідку влаштувати Зеленському "лікнеп"

Екс-президент Петро Порошенко заявив, що розвідка має проінформувати керівництво держави про те, що на окупованому Донбасі на кожній посаді, починаючи з командира взводу, розташовані кадрові офіцери збройних сил РФ.

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому на Facebook.

За його словами, українці почули дуже небезпечну заяву про те, що нібито Росія перестала контролювати збройні сили, розташовані на окупованій території

"Це абсолютно не відповідає дійсності! Звучить так, що українське керівництво запрошує Росію на окуповану територію для того, щоб легітимізувати окупацію", - сказав Порошенко.

"Я закликаю розвідувальні органи проінформувати керівництво держави про те, що на кожній посаді, починаючи з командира взводу, розташовані кадрові офіцери збройних сил Російської Федерації", - заявив екс-президент.

Він наголосив, що і відповідальність за смерть двох українських військових, які загинули протягом останніх 24 годин, і шістьох поранених, несе РФ і наказ віддавали російські командири.

"Сподіваюся, що це не так, коли ми почули у інавгураційній промові президента заклик припиняти стріляти, виявляється, він містив сенс припинити стріляти у відповідь. Ми категорично цього не приймаємо!", - сказав Порошенко

Він додав, що Збройні Сили мають захищати Україну.

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