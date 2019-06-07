Путін про Зеленського: одна справа когось грати, інша - кимось бути

Президент Росії Володимир Путін назвав президента України Володимира Зеленського хорошим актором, але при цьому зазначив, що для того щоб бути президентом, "потрібні інші якості".

Про це Путін сказав на міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі, повідомляють російські ЗМІ.

На питання з залу, чи можлива його зустріч із Зеленським, президент РФ відповів, що хоче познайомитися і похвалив його акторські здібності.

"Судячи з усього, він хороший актор. Але одна справа когось грати, а інша справа - кимось бути", - сказав Путін.

При цьому він додав, що акторові потрібен талант, а президентові - інші якості.

"І там, і там треба бути переконливим, це дійсно талант. А для того, щоб займатися державними справами, потрібні інші якості", - зазначив Путін.

Нагадаємо: