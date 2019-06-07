Путін про Зеленського: одна справа когось грати, інша - кимось бути
Президент Росії Володимир Путін назвав президента України Володимира Зеленського хорошим актором, але при цьому зазначив, що для того щоб бути президентом, "потрібні інші якості".
Про це Путін сказав на міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі, повідомляють російські ЗМІ.
На питання з залу, чи можлива його зустріч із Зеленським, президент РФ відповів, що хоче познайомитися і похвалив його акторські здібності.
"Судячи з усього, він хороший актор. Але одна справа когось грати, а інша справа - кимось бути", - сказав Путін.
При цьому він додав, що акторові потрібен талант, а президентові - інші якості.
"І там, і там треба бути переконливим, це дійсно талант. А для того, щоб займатися державними справами, потрібні інші якості", - зазначив Путін.
Нагадаємо:
- У п'ятницю 7 червня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Путін поки не планує зустрічі з Зеленським.
- За минулу добу 2 українських військових отримали поранення. З початку поточної доби 2 військовослужбовців загинули, 4 отримали поранення, ще 4 травмовані. Зеленський вважає, що артилерійські обстріли на Донбасі в ніч на 7 червня свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.
- 5 червня представник України в ТКГ в Мінську по становленню миру на Донбасі Леонід Кучма запропонував прописати в нових домовленостях про "режим тиші" в зоні збройного конфлікту норму "не стріляти у відповідь".