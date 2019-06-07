Путін поки не планує контактувати із Зеленським – Пєсков

Російський президент Володимир Путін поки не планує зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише російське видання ТАСС.

"Поки в планах немає", - відповів Пєсков на запитання про зустріч.

За його словами, з України звучать різні заяви, але в Кремлі не "бачать конкретики" і не розуміють, що має на увазі офіційний Київ.

"Ми живемо під час легких способів поширення різних заяв, але судити треба по справах", - сказав Пєсков.

Він додав, що після того, як в Кремлі повністю сформулюють "розуміння того, що дійсно має на увазі Київ в плані виконання мінських домовленостей, в плані нормалізації двосторонніх відносин, тоді вже можна буде говорити про щось конкретне".

"Поки ніякої конкретики немає", - заявив Пєсков.

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