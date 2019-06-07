Путін поки не планує контактувати із Зеленським – Пєсков

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П'ятниця, 7 червня 2019, 10:57

Російський президент Володимир Путін поки не планує зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише російське видання ТАСС.

"Поки в планах немає", - відповів Пєсков на запитання про зустріч.

За його словами, з України звучать різні заяви, але в Кремлі не "бачать конкретики" і не розуміють, що має на увазі офіційний Київ.

"Ми живемо під час легких способів поширення різних заяв, але судити треба по справах", - сказав Пєсков.

Він додав, що після того, як в Кремлі повністю сформулюють "розуміння того, що дійсно має на увазі Київ в плані виконання мінських домовленостей, в плані нормалізації двосторонніх відносин, тоді вже можна буде говорити про щось конкретне".

"Поки ніякої конкретики немає", - заявив Пєсков.

Нагадаємо:

  • Минулої доби бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню, 2 українських військових отримали поранення. Від початку поточної доби окупанти 7 разів обстріляли позиції ООС, 2 військовослужбовців загинули, 4 - отримали поранення, ще 4 - травмовані.
  • Зеленський вважає, що артилерійські обстріли на Донбасі в ніч на 7 червня свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.
  • 4 червня бойовики 16 разів порушили режим припинення огню, 2 українських військових загинули, ще 3 - отримали поранення.
  • Ще раніше цього тижня, окупанти 4 рази обстріляли українські позиції, загинув 1 військовослужбовець ОС. 
  • 4 червня президент Володимир Зеленський у Брюсселі заявив, що готовий до переговорів з Росією і виконання Мінських домовленостей.
  • 5 червня представник України в ТКГ у Мінську щодо становлення миру на Донбасі Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про "режим тиші" в зоні збройного конфлікту норму "не стріляти у відповідь".

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Теми: Путін Зеленський Росія Україна


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