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ЦВК встигне надрукувати виборчі бюлетені: в уряді пришвидшили тендери

П'ятниця, 7 червня 2019, 19:11

Міністерство економічного розвитку і торгівлі видало указ, завдяки якому Центральна виборча комісія встигне надрукувати бюлетені для парламентських виборів.

Про це сказав заступник голови Центральної виборчої комісії Євгеній Радченко, передає громадянській мережі "Опора".

Коментуючи указ, Радченко зазначив, що Мінекономрозвитку "нарешті прислухалось до ЦВК і дає пояснення щодо виготовлення і друку виборчих бюлетенів".

Він запевнив, що перепон для друку виборчих бюлетенів і загроз зривів тендерних процедур наразі не існує, бо замовити їх друк можна буде за переговорною процедурою.

Посадовець зазначив, що позитивні зміни були досягнуті зусиллям багатьох міністерств і відомств.

"Ми отримали переконливі повідомлення і від Мінекономрозвитку,  і від Міністерства фінансів, що в Україні існує єдине поліграфічне підприємство, а саме поліграфкомбінат "Україна", яке спроможне технічно виготовити бюлетені та забезпечити їх передачу до окружних виборчих комісій", – пояснив Радченко.

Заступник голови Центрвиборчкому наголосив, що тендери, які через відсутність конкуренції будуть проводити за переговорною процедурою, відповідатимуть закону "Про публічні закупівлі".

"Переговорна процедура не така тривала, саме тому ми маємо час, щоб належно підготуватись, прийняти на засіданнях, як того вимагає закон, постанову про форму і зміст виборчого бюлетеню, для того, щоб визначити колір, встигнути зробити весь захист, встигнути зробити весь зовнішній вигляд", – розповів Радченко.

Водночас, він наголосив, що наразі вдалось вирішити проблему виключно з друком бюлетенів.

"Я наголошую, що є ще ціла низка продукції друкованої, яка буде використовуватись і має використовуватись відповідно до закону "Про вибори народних депутатів", як на виборчих дільницях, так і в окружних виборчих комісіях", – пояснив заступник голови ЦВК.

Йдеться, наприклад, про плакати партій, які мають бути розміщені на дільницях, бланки протоколів дільничних та окружних виборчих комісій про результати підрахунку голосів та підсумку голосування.

Також, за словами Радченка, наказ Мінекономрозвитку "вирішує проблеми частково і тимчасово", зокрема, тому що поширюється тільки на позачергові вибори народних депутатів 21 липня 2019 року.

Нагадаємо:

  • Раніше голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що за чинною процедурою системи закупівель Центрвиборчком не встигне роздрукувати бюлетені та підготувати виборчий процес.
  • Через це Центрвиборчком звертався до президента Володимира Зеленського, Верховної Ради, Кабінету міністрів та Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
  • Зокрема, у ЦВК говорили, що друк бюлетенів має зайняти 70 днів, а відомство має на це лише 17 днів.

Теми: ЦВКвибориВерховна Рада
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