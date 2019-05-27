ЦВК бідкається: на друк виборчих бюлетенів є лише 17 днів замість 70

Центральна виборча комісія вкотре закликає інші органи влади внести зміни до законодавства через брак часу для підготовки до позачергових виборів народних депутатів.

Про це члени ЦВК сказали на брифінгу 27 травня.

"Встановлені законодавством ("Про публічні закупівлі" – УП) терміни не відповідають строкам, які встановлені виборчим законодавством", – стверджує голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук.

Зокрема, друк бюлетенів має зайняти 70 днів: 48 – на проведення тендеру та 22 – на виготовлення.

Однак у ЦВК кажуть, що мають зробити це все за 17 днів, щоб вкластися у терміни виборчого законодавства і встигнути підготуватись до виборів.

Також, за словами заступника очільниці ЦВК Євгена Радченка, відомство ризикує не встигнути підготувати інформаційні плакати про кандидатів. Мовляв, договір на їх виготовлення буде підписаний в той день, коли вони вже мають бути доставлені в ЦВК.

"Якщо торги відбудуться успішно, не буде жодної скарги, будуть належно оформлені документи учасників… Тільки за цих умов ми встигаємо в день доставки підписати договір", – пояснив Радченко.

Він розповів, що відомство вже оголосило 4 перевиборчі тендери. Їхня сумарна очікувана вартість становить понад 51 мільйон гривень.

Водночас, за словами заступника голови ЦВК, наразі неможливо розпочати конкурс на друк бюлетенів.

"На момент, коли ми маємо оголосити торги, ми не знаємо кількість кандидатів", – наголосив Радченко, зазначивши, що від кількості кандидатів залежать параметри бюлетенів.

Він також додав, що існує ризик непроведення агітації за рахунок коштів державного бюджету.

За словами голови ЦВК, перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів запропонував провести робочу нараду за участі представників Верховної Ради, Кабінету міністрів, профільних міністерств і Державного казначейства.

Робоча група має вирішити питання щодо тендерних механізмів у виборчий період.

На питання, як Центрвиборчком бачить вирішення ситуації, Тетяна Сліпачук відповіла, що їхня позиція співпадає з проектом закону, зареєстрованим у парламенті і визначеним президентом як невідкладний.

Цей законопроект, який депутати минулого тижня не внесли в порядок денний, виводить окремі види тендерних процедур з-під дії закону "Про публічні закупівлі".

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