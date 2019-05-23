ЦВК попередила, що не встигає підготуватися до виборів
Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що за діючою процедурою системи закупівель ЦВК не встигне роздрукувати бюлетені та підготувати виборчий процес.
Про це вона сказала під час брифінгу у четвер.
За її словами, наразі існує низка проблем, які є дуже суттєвими для забезпечення передвиборчої кампанії у відповідності до законодавства.
Зокрема, питання пов'язані з неузгодженостями про вибори народних депутатів і проблеми, пов'язані з законом про державні закупівлі.
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