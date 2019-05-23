ЦВК попередила, що не встигає підготуватися до виборів

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що за діючою процедурою системи закупівель ЦВК не встигне роздрукувати бюлетені та підготувати виборчий процес.

Про це вона сказала під час брифінгу у четвер.

За її словами, наразі існує низка проблем, які є дуже суттєвими для забезпечення передвиборчої кампанії у відповідності до законодавства.

Зокрема, питання пов'язані з неузгодженостями закону про вибори народних депутатів і проблеми, пов'язані з законом про державні закупівлі.

"На жаль, я сьогодні спостерігала заяву Максима Нефьодова, яка не відповідає дійсності у жодному своєму сенсі. І мені прикро це розуміти, тому що ЦВК ще з 2016 року підіймала це питання. І, безпосередньо я сиділа за одним столом з Максимом Нефьодовим у листопаді 2018 року, коли ми вирішували питання стосовно закупівель на президентські і порушували питання, чому воно є ще більш нагальним для виборів народних депутатів", - сказала Сліпачук.

"Це не є чутками. Це була пряма відверта розмова, у якій було дуже тяжко знайти порозуміння. Для чого ми і зверталися з проханням ухвалити відповідні закони протягом всього часу. Неодноразово. І зверталися до Верховної Ради у тому числі", - додала вона.

Голова ЦВК наголосила, що порівняння Нефьодова закупівель для виборчого процесу з закупівлями для цирків, які подорожують Україною, недоречне.

Вона зазначила, що протягом процесу підготовки до президентських виборів були внесені відповідні змін до наказу уряду, але цього не достатньо, щоб мати можливість провести, відповідно до законів про публічні закупівлі, всі тендерні процедури, тим більше за 58 днів, які залишилися до виборів.

Сліпачук звернулася до президента, парламенту і Кабінету міністрів із закликом негайно ухвалити необхідні рішення, які дозволять провести позачергові вибори народних депутатів 21 липня 2019 року у відповідності до законів України і найкращих демократичних європейських практик.

У протилежному випадку, за її словами, за діючою процедурою системи закупівель ЦВК не встигне роздрукувати бюлетені та підготувати виборчий процес.

"Ми оприлюднимо інформацію на сайті ЦВК. Стосовно саме застосування тендерних процедур відповідно до закону про публічні закупівлі в рамках виборчого процесу. Чому це неможливо, в яких питаннях не співпадає ні зі строками, ні з повноваженнями, ні з тим, яким чином виділяються і опрацьовуються кошти", - сказала голова ЦВК.

Вона додала, що міжнародні торги неможливо з юридичної точки зору провести за двомісячний період і у майбутньому можуть бути оскарження.

Крім того, коментуючи запропоновані Зеленським зміни до закону про тендерні закупівлі ЦВК, Сліпачук зазначила, що не мала можливості з ним ознайомитися.

Щодо змін до закону про вибори народних депутатів, запропонованих Зеленським на розгляд парламенту, то голова ЦВК наголосила, що за два місяці до виборів не можна ухвалювати закон "з коліна", оскільки порушуються виборчі права громадян.

Також вона додала, що попри заяви про оскарження розпуску Ради, виборчий процес запущений і зупинити його неможливо.

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