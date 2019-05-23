ЦВК попередила, що не встигає підготуватися до виборів

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Четвер, 23 травня 2019, 13:22

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що за діючою процедурою системи закупівель ЦВК не встигне роздрукувати бюлетені та підготувати виборчий процес.

Про це вона сказала під час брифінгу у четвер.

За її словами, наразі існує низка проблем, які є дуже суттєвими для забезпечення передвиборчої кампанії у відповідності до законодавства.

Зокрема, питання пов'язані з неузгодженостями про вибори народних депутатів і проблеми, пов'язані з законом про державні закупівлі.

Доповнюється...

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Теми: ЦВК вибори Верховна Рада


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