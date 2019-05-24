ЦВК вимагає у Зеленського, ВР і Кабміну розібратись з умовами тендерів на вибори

Центральна виборча комісія звернулась до президента Володимира Зеленського, Верховної Ради, Кабінету міністрів та Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Про це повідомляється у прес-релізі ЦВК 24 травня.

Центрвиборчком просить органи влади врегулювати здійснення публічних закупівель під час позачергових виборів народних депутатів.

Зокрема, главу держави, пардамент і уряд просять забезпечити невідкладне ухвалення Радою змін до закону "Про публічні закупівлі".

Від Мінекономіки вимагають надати пропозиції щодо тендерних регулювань.

"Рішення прийнято у зв’язку з тим, що, зважаючи на брак часу для проведення процедур закупівель під час виборчого процесу позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року та можливі ризики відміни зазначених процедур закупівель, Комісія позбавлена можливості забезпечити підготовку та проведення цих виборів відповідно до чинного законодавства України у сфері публічних закупівель", – стверджують в ЦВК.

Нагадаємо: