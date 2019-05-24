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ЦВК вимагає у Зеленського, ВР і Кабміну розібратись з умовами тендерів на вибори

П'ятниця, 24 травня 2019, 20:15

Центральна виборча комісія звернулась до президента Володимира Зеленського, Верховної Ради, Кабінету міністрів та Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Про це повідомляється у прес-релізі ЦВК 24 травня.

Центрвиборчком просить органи влади врегулювати здійснення публічних закупівель під час позачергових виборів народних депутатів.

Зокрема, главу держави, пардамент і уряд просять забезпечити невідкладне ухвалення Радою змін до закону "Про публічні закупівлі".

Від Мінекономіки вимагають надати пропозиції щодо тендерних регулювань.

"Рішення прийнято у зв’язку з тим, що, зважаючи на брак часу для проведення процедур закупівель під час виборчого процесу позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року та можливі ризики відміни зазначених процедур закупівель, Комісія позбавлена можливості забезпечити підготовку та проведення цих виборів відповідно до чинного законодавства України у сфері публічних закупівель", – стверджують в ЦВК.

Нагадаємо:

  • Раніше голова ЦВК Тетяна Сліпачук заявила, що за чинною процедурою системи закупівель Центрвиборчком не встигне роздрукувати бюлетені та підготувати виборчий процес.
  • 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
  • Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь". 21 травня Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання.
  • Цим указом він призначив позачергові вибори до Верховної Ради на 21 липня 2019 року. Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто після публікації в державних виданнях.
  • Президент Володимир Зеленський написав звернення до голови Верховної Ради Андрія Парубія про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.
  • Верховна Рада не внесла до порядку денного законопроект президента України щодо зміни виборчого законодавства, який передбачає запровадження пропорційної виборчої системи і зниження прохідного бар'єру до 3%.
  • А також не проголосувала за внесення до порядку денного сесії законопроекту президента щодо публічних закупівель під час виборчого процесу проголосували лише 127 нардепів.

Українська правда

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Теми: вибориВерховна РадаЦВК
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