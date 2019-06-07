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Через союз з "Опоблоком" з партії "Відродження" пішов голова

П'ятниця, 7 червня 2019, 22:19
Через союз з Опоблоком з партії Відродження пішов голова

Очільник партії "Відродження" і співголова її групи у Верховній Раді Віктор Бондар заявив, що виходить з політичної сили.

Про це він повідомив у Facebook.

"Прийняв рішення про вихід із партії Відродження і складання повноважень голови партії. Відповідні документи зареєстровані у Міністерстві юстиції", - пише політик.

Цей крок він пояснив тим, що інші члени партії вирішили об’єднатись з "Опозиційнім блоком" для спільного походу на вибори Ради, а він не хоче.

"Сьогодні ми побачили бажання окремих депутатів і членів партії об’єднатись з Опозиційнім блоком. Абсолютна більшість депутатів підтримують мою думку і не ввійшли до складу цього об`єднання", - каже Бондар.

За його словами, по суті, відбулось об’єднання політиків і капіталу півдня і сходу країни. "Це не мій шлях!" - пише депутат.

Бондар вважає, що в цьому передвиборчому проекті немає об`єднання України, а є лише регіональний проект південно-східної частини України.

"Це більше схоже на відродження Партії регіонів і це точно не мій вибір!" - каже він.

Політик зауважив, що президентські вибори надали йому можливість відкрити багато нових облич і прихильників по всій країні.

"Вибори також показали внутрішньопартійне небажання пропускати мене і мою команду в самостійне політичне майбутнє", - скаржиться Бондар.

Нагадаємо:

  • 7 червня партії "Опозиційний блок", "Відродження", "Партія миру і розвитку", "Наші" та "Довіряй справам" об'єдналися перед парламентськими виборами.

Українська правда

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Теми: партіїВерховна РадаОпозиційний блок
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