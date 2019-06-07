"Опоблок" об'єднався ще з 4 партіями
Партії "Опозиційний блок", "Партія миру і розвитку", "Наші", "Відродження" та "Довіряй справам" об'єдналися перед парламентськими виборами.
Про це у Facebook повідомив заступник глави фракції "Опоблоку" Олександр Вілкул.
"Ми йдемо на вибори разом, щоб відновити мир, економіку і повернути людям достаток", - написав він.
Також Вілкул пообіцяв провести "реальну" децентралізацію і скасувати "антинародні реформи".
За його словами, реалізувати це партії можуть тільки разом.
На брифінгу представники партій повідомили, що назву об’єднання та партійний список оголосять 9 червня на з'їзді "об'єднаної політичної сили".
Читайте також: Опозиційний розкол. Як Бойко і Вілкул ділять спадок "регіоналів"
Третій зайвий. Чому Льовочкін з Медведчуком готуються до виборів без Ахметова
Нагадаємо:
- Раніше повідомлялося про можливе об'єднання "Опозиційногої платформи - За життя" з партією "Опозиційний блок".
- 6 червня кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що "Опозиційна платформа – За життя" буде брати участь у парламентських виборах 21 липня, але без об’єднання з "Опозиційним блоком".