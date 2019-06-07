"Опоблок" об'єднався ще з 4 партіями

36062 перегляди
П'ятниця, 7 червня 2019, 14:36

Партії "Опозиційний блок", "Партія миру і розвитку", "Наші", "Відродження" та "Довіряй справам" об'єдналися перед парламентськими виборами.

Про це у Facebook повідомив заступник глави фракції "Опоблоку" Олександр Вілкул.

"Ми йдемо на вибори разом, щоб відновити мир, економіку і повернути людям достаток", - написав він.

Також Вілкул пообіцяв провести  "реальну" децентралізацію і скасувати "антинародні реформи".

За його словами, реалізувати це партії можуть тільки разом.

На брифінгу представники партій повідомили, що назву об’єднання та партійний список оголосять 9 червня на з'їзді "об'єднаної політичної сили".

Читайте також: Опозиційний розкол. Як Бойко і Вілкул ділять спадок "регіоналів"

Третій зайвий. Чому Льовочкін з Медведчуком готуються до виборів без Ахметова

Нагадаємо:

  • Раніше повідомлялося про можливе об'єднання "Опозиційногої платформи - За життя" з партією "Опозиційний блок". 
  • 6 червня кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що "Опозиційна платформа – За життя" буде брати участь у парламентських виборах 21 липня, але без об’єднання з "Опозиційним блоком".

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Опозиційний блок вибори


powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Опоблок" через суд повернув собі держфінансування 7 червня 2019, 15:07
"Опоблок" може возз‘єднатися 29 травня 2019, 17:25
Новинський і Ко вимагають мораторій на закон про мову і не лише 25 квітня 2019, 10:41
Усі новини
Головні новини
Журналіст Рахманін піде за списком "Голосу"
Приватбанк втратив 9 мільярдів доларів через окупацію Криму
Десятка "Самопомочі": активісти, депутати, підприємці
Партія Саакашвілі йде на вибори самостійно
Усі новини
їжа

Як ваше харчування спричиняє набір ваги і до чого тут оброблена їжа

читай!

5 найкращих книг з психології, які допоможуть побороти депресію

тест

Що ви знаєте про радіацію та Чорнобиль?