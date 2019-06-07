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"Опоблок" об'єднався ще з 4 партіями

П'ятниця, 7 червня 2019, 14:36

Партії "Опозиційний блок", "Партія миру і розвитку", "Наші", "Відродження" та "Довіряй справам" об'єдналися перед парламентськими виборами.

Про це у Facebook повідомив заступник глави фракції "Опоблоку" Олександр Вілкул.

"Ми йдемо на вибори разом, щоб відновити мир, економіку і повернути людям достаток", - написав він.

Також Вілкул пообіцяв провести  "реальну" децентралізацію і скасувати "антинародні реформи".

За його словами, реалізувати це партії можуть тільки разом.

На брифінгу представники партій повідомили, що назву об’єднання та партійний список оголосять 9 червня на з'їзді "об'єднаної політичної сили".

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Нагадаємо:

  • Раніше повідомлялося про можливе об'єднання "Опозиційногої платформи - За життя" з партією "Опозиційний блок". 
  • 6 червня кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що "Опозиційна платформа – За життя" буде брати участь у парламентських виборах 21 липня, але без об’єднання з "Опозиційним блоком".

Українська правда

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Теми: Опозиційний блоквибори
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