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Партія Саакашвілі йде на вибори самостійно

Субота, 8 червня 2019, 12:31
Партія Саакашвілі йде на вибори самостійно

Партія Міхеїла Саакашвілі "Рух нових сил" йде на вибори до Верховної Ради самостійно.

Про це колишній президент Грузії та екс-губернатор Одещини заявив у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook.

"Подивившись знову на цих старих політиків, на ці старі партії, подивившись знову на ці договорняки, на те, що багато хто з них, незалежно від мого особистого ставлення, ще більше підмочив свою репутацію, ніж у них було півтора роки тому, коли мене захоплювали і висилали, ми прийшли до висновку, що треба йти на вибори самостійно", - сказав він.

За словами Саакашвілі, його партія відрізняється від інших "і ідеями, і драйвом, і енергією".

"Ми не можемо йти на компроміс. Ми не можемо, як і раніше, вибирати з різних сортів, вибачте, лайна", - сказав він.

Саакашвілі, який нещодавно повернувся в Україну, додав, що приїхав сюди "не в політичні ігри грати і за посадами ганятися".

"Щоб підтримати загальну хвилю, яка прийшла з обранням Володимира Зеленського, щоб генерувати великі ідеї, які приведуть до того, що Україна повинна зробити стрибок вперед, ... ми збираємося зараз в офісі і разом з вами будемо складати список, разом з вами будемо йти на ці вибори, разом з вами, я впевнений, будемо перемагати, якщо добре організуємося", - додав він.

Нагадаємо:

  • Міхеїл Саакашвілі відмовився від пропозиції Кличка йти на вибори разом із партією "УДАР".
  • 4 червня мер Києва Віталій Кличко заявив, що піде зі своєю партією "Удар" на дострокові вибори Верховної Ради і запропонував Міхеілу Саакашвілі стати головою партії.
  • Раніше Саакашвілі закликав однопартійців з "Руху нових сил" підтримати партію Володимира Зеленського "Слуга народу" на майбутніх позачергових виборах до Верховної Ради.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

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